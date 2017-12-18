Центральный военный округ получил новейшие ПЗРК "Верба"



ПЗРК Верба. Архивное фото.

Источник: © Фото : КБ Машиностроения ПЗРК Верба. Архивное фото.Источник: © Фото : КБ Машиностроения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае, получило по гособоронзаказу бригадный комплект новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба", предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет, сообщил в понедельник журналистам помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Мотострелки на Алтае получили по ГОЗ бригадный комплект новейшего ПЗРК "Верба", который отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности, устойчивости к помехам и селективности целей", - отметил Рощупкин.

Офицер добавил, что в состав ПЗРК помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно-тренировочные комплекты.

ПЗРК "Верба" предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 километра и на дальностях от 500 метров до 6,5 километра.