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СМИ сообщили о создании на Дальнем Востоке новой армии

19.12.2017 РИА Новости 166 0
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Истребитель. Архивное фото
Истребитель. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Морскую авиацию и силы противовоздушной обороны Тихоокеанского флота объединят, а штаб новой армии будет находиться на Камчатке, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Новая армия будет контролировать Камчатку, Чукотку и арктический регион. Ее начнут создавать в 2018 году. Ожидается, что впоследствии в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курильские острова, Японское и Охотское моря.

Новая оборонная структура, по информации "Известий", будет состоять из авиационной части, ракетных и радиотехнических войск. Ее основу составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.

Кроме того, изменения затронут структуру авиационных сил: планируется вернуть полки и дивизии вместо авиабаз, которые появились после реформы 2008 года. По данным газеты, новое оборонное формирование будет отслеживать угрозы, а также противостоять вероятному авиаудару.

Как отметил в беседе с РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, подобная реформа необходима для улучшения военного управления. По его словам, не слишком удобно иметь одну армию ВВС и ПВО в Восточном округе. Мураховский напомнил, что полки и дивизии вместо авиабаз уже созданы в Западном военном округе.
18.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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