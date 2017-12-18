СМИ сообщили о создании на Дальнем Востоке новой армии
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Истребитель. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Морскую авиацию и силы противовоздушной обороны Тихоокеанского флота объединят, а штаб новой армии будет находиться на Камчатке, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Новая армия будет контролировать Камчатку, Чукотку и арктический регион. Ее начнут создавать в 2018 году. Ожидается, что впоследствии в зону ответственности нового формирования войдут Сахалин, Курильские острова, Японское и Охотское моря.
Новая оборонная структура, по информации "Известий", будет состоять из авиационной части, ракетных и радиотехнических войск. Ее основу составят дислоцированный в Елизово под Петропавловском-Камчатским 317-й смешанный авиационный полк и базирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.
Кроме того, изменения затронут структуру авиационных сил: планируется вернуть полки и дивизии вместо авиабаз, которые появились после реформы 2008 года. По данным газеты, новое оборонное формирование будет отслеживать угрозы, а также противостоять вероятному авиаудару.
Как отметил в беседе с РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, подобная реформа необходима для улучшения военного управления. По его словам, не слишком удобно иметь одну армию ВВС и ПВО в Восточном округе. Мураховский напомнил, что полки и дивизии вместо авиабаз уже созданы в Западном военном округе.
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18.12.2017
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