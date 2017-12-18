В Северной Осетии начался сбор руководства 58-ой армии ЮВО



Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Оперативный сбор руководящего состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, начался в понедельник в Северной Осетии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, в оперативном сборе руководящего состава, который проходит под руководством командующего армией генерал-майора Евгения Никифорова, принимают участие более 200 офицеров управления армии ЮВО.

"В ходе практической части сбора офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова, нормативы по курсу вождения современных КамАЗов", - сказал он. Также военнослужащие ознакомятся с передовыми методиками организации занятий по огневой подготовке на войсковых стрельбищах и директрисах боевых машин, эксплуатации, обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники.

Астафьев отметил, что особое внимание в ходе сбора будет уделено изучению новых форм и способов применения соединений и воинских частей при ведении общевойсковых операций. С должностными лицами будут проведены учебно-методические и практические занятия по работе на автоматизированных системах управления войсками. По завершении сбора офицеры сдадут контрольные зачеты по оперативному искусству, тактической и мобилизационной подготовке, методике проведения учений и занятий по предметам боевой подготовки.