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Бойня в Йемене: "Кайманы" отправились вслед за "Абрамсами"

15.12.2017 Вестник Мордовии 561 0
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Фото: twitter.com/YemeniObserv

В ходе боевых действий в Йемене повстанцам хуситам удалось подбить сильнозащищенный бронеавтомобиль "Кайман" американского производства просаудовской коалиции.

Этот "крокодил", благодаря специальной капсуле, считается высокозащищенной бронемашиной, она способна выдерживать взрыв 6 кг тротила под днищем и 8 кг - под колесами. К тому же, чтобы лучше противостоять реактивным гранатам, машина на фото оснащена противокумулятивными решетками.

Фото: twitter.com/YemeniObserv

Вес броневика не маленький - 27600 кг. Вмещает до 10 человек личного состава. Мощность двигателя достигает 450 л. с. Коробка передач автоматическая. Максимальная скорость движения по шоссе - 120 км/ч. Запас хода - 645 км.

Судя по всему, у броневика вначале было повреждено переднее правое колесо. Взрыв был такой силы, что сорвал с креплений тяжелый бронированный капот. Машина полностью потеряла ход и была брошена экипажем и десантом. Повстанцы впоследствии подобрали оставшиеся в ней боеприпасы и уничтожили трофей.

Фото: twitter.com/YemeniObserv

Также жертвой вылазки партизан стал другой бронеавтомобиль коалиции "Oshkosh" M-ATV. Взрыв фугаса разворотил всю переднюю часть MRAP. В результате и эту машину можно внести в список безвозвратных потерь.

Ранее сообщалось об уничтожении в Йемене большого количества саудовских танков М1 "Абрамс" и БМП М-2 "Брэдли".


Лев Романов
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Продукция
Bradley
M-ATV
Ml Abrams
Кайман МБТС
Компании
Oshkosh

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