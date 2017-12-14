Бойня в Йемене: "Кайманы" отправились вслед за "Абрамсами"
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Фото: twitter.com/YemeniObserv
В ходе боевых действий в Йемене повстанцам хуситам удалось подбить сильнозащищенный бронеавтомобиль "Кайман" американского производства просаудовской коалиции.
Этот "крокодил", благодаря специальной капсуле, считается высокозащищенной бронемашиной, она способна выдерживать взрыв 6 кг тротила под днищем и 8 кг - под колесами. К тому же, чтобы лучше противостоять реактивным гранатам, машина на фото оснащена противокумулятивными решетками.
Фото: twitter.com/YemeniObserv
Вес броневика не маленький - 27600 кг. Вмещает до 10 человек личного состава. Мощность двигателя достигает 450 л. с. Коробка передач автоматическая. Максимальная скорость движения по шоссе - 120 км/ч. Запас хода - 645 км.
Судя по всему, у броневика вначале было повреждено переднее правое колесо. Взрыв был такой силы, что сорвал с креплений тяжелый бронированный капот. Машина полностью потеряла ход и была брошена экипажем и десантом. Повстанцы впоследствии подобрали оставшиеся в ней боеприпасы и уничтожили трофей.
Фото: twitter.com/YemeniObserv
Также жертвой вылазки партизан стал другой бронеавтомобиль коалиции "Oshkosh" M-ATV. Взрыв фугаса разворотил всю переднюю часть MRAP. В результате и эту машину можно внести в список безвозвратных потерь.
Ранее сообщалось об уничтожении в Йемене большого количества саудовских танков М1 "Абрамс" и БМП М-2 "Брэдли".
Лев Романов
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14.12.2017
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