Американские морпехи усилят свою огневую мощь



Патрон M855A1 и его пуля.

Источник: thefirearmblog.com Патрон M855A1 и его пуля.Источник: thefirearmblog.com

Американская морская пехота вооружилась новыми патронами. Вчера, 13 декабря, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что командование Корпуса морской пехоты США официально приняло на вооружение патроны, которые уже несколько лет успешно использует американская армия.

На сегодняшний день Корпус морской пехоты использует для своих винтовок калибра 5,56 мм патроны M855, принятые на вооружение армий НАТО в 1977 году. При этом американская армия начала переход на новые патроны M855A1 ещё в 2010 году. Изначально американская морская пехота отказывалась от новых патронов из-за проблем их использования с магазинами к винтовкам M27 (HK416), но сейчас Корпус морской пехоты принял на вооружение новые магазины и было объявлено, что с 2018 года M855A1 станет базовым патроном морпехов.

Впервые M855A1 начали поступать на вооружение американских армейских частей в 2010 году, а тремя годами позже Минобороны США приняло решение о полном переходе армии на новый боеприпас. M855A1 — патрон калибра 5,56?45 мм, предназначенный для армейских винтовок M4, а также совместимый с винтовками M16 и пулемётами M249.

Тестирование патрона M855A1 на баллистическом геле

Согласно описанию патрона M855A1, в состав его пороховой смеси входит присадка, уменьшающая вспышку пламени при выстреле. Пуля состоит из медной полуоболочки со стальным наконечником, развивает большую скорость и имеет увеличенное бронепробитие (9,5 мм стали с расстояния 350 м) по сравнению с пулей патрона M855, который ранее использовался в американской армии и пока ещё используется в Корпусе морской пехоты США.

Минобороны США в течение нескольких лет настаивало на том, чтобы армия и Корпус морской пехоты использовали единый тип боеприпасов. В военном ведомстве считали, что это улучшит логистику и позволит сократить затраты на обеспечение военнослужащих патронами. Но поскольку каждый из видов американских вооружённых сил вправе самостоятельно решать, чем оснащать свои войска, иногда это приводит к дополнительным затратам и проблемам в логистике. Кроме того, американские морпехи весьма неохотно расстаются со старым вооружением — так, лишь в октябре прошлого года Командование сил специальных операций Корпуса морской пехоты официально отказалось от пистолета Colt 1911, тогда как Сухопутные войска США списали его ещё в 70-е годы.