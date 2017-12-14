Kalvari официально стала боевой субмариной
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Подводная лодка Kalvari.
Источник: indiatimes.com
Индийские ВМС получили на вооружение первую подлодку отечественной постройки. Сегодня, 14 декабря, портал indiatimes.com сообщил о том, что в Мумбаи прошла церемония официального принятия в состав флота субмарины Kalvari.
Первая субмарина, построенная в Индии, была передана флоту в сентябре, а сегодня получила статус боевой единицы. Kalvari является головной подлодкой одноимённого типа и построена на базе французского проекта дизель-электрических субмарин Scorpene.
Контракт на строительство шести дизель-электрических субмарин типа Scorpene (получивших в Индии название Kalvari) был подписан между Минобороны Индии и французской компанией DCNS в 2004 году. Согласно договору, первую подлодку должны были построить в 2012 году, но на сегодняшний день реализация программы отстаёт от установленных сроков на три года, а затраты на неё выросли с запланированных $3 млрд (по $500 млн за каждую субмарину) до более чем $4 млрд. Одной из причин роста стоимости программы стало изменение проекта для части субмарин, которые должны получить анаэробную силовую установку.
Субмарины Kalvari строятся в рамках тридцатилетнего плана перевооружения Project-75, принятого в 1999 году. В дальнейшем в рамках плана Project 75 (I) планируется постройка ещё шести подлодок для вооружения индийского флота. Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. На сегодняшний день субмарины этого типа построены для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии.
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14.12.2017
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