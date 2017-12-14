Президент поздравил Героев и напутствовал создателей вооружений
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Владимир Путин проводит прием в честь Дня Героев Отечества.
Источник: РИА Новости/Алексей Дружинин
Владимир Путин отметил вклад российских военных и российского оружия в победу над террористами в Сирии
В Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин провел прием в честь Дня Героев Отечества, а затем выступил на торжественно собрании по случаю 60-летия Военно-промышленной комиссии. Глава государства поручил производителям учитывать сирийский опыт при создании новых образцов вооружения и одновременно работать над расширением ассортимента гражданской продукции.
– Мы отдаем дань уважения подвигам ратников Древней Руси, воинов 1812 года и Первой мировой, героев Великой Отечественной войны и тех, кто воевал в "горячих точках", гордимся теми, кто в наши дни защищает Россию, безопасность наших граждан, – сказал президент, приветствуя приглашенных на прием в честь Дня Героев Отечества.
Среди участников приема были офицеры, воевавшие с террористами в Сирии. Мужественными, четкими, профессиональными назвал президент действия российских военных в этой стране.
– Они выполняли поставленные задачи, выполнили их, вместе с сирийской армией разгромили крупнейшую организованную группировку террористов, и сейчас открывается дорога к политическому урегулированию сирийского конфликта, к возрождению страны, для того, чтобы сотни тысяч людей смогли вернуться к мирной жизни, – отметил Владимир Путин.
На приеме в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца присутствовали более 300 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приемов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена в 2013 году.
Также президент принял участие еще в одном мероприятии, связанном с обороной и безопасностью государства. Он выступил перед участниками торжественного собрания по случаю 60-летия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
– Сегодня Военно-промышленная комиссия занимается ключевыми вопросами развития оборонной промышленности, оснащения армии и флота, обеспечивает тесное взаимодействие вооруженных сил и предприятий разных отраслей, конструкторских бюро и исследовательских центров, – сказал глава государства.
Президент напомнил, что за последние годы на модернизацию оборонной промышленности было направлено 3 трлн рублей.
– Это серьезные ресурсы, и нужно обязательно сделать так, чтобы они эффективно заработали, – заявил президент, обращаясь к руководителям и труженикам оборонных предприятий. – Мы уже выходим на реализацию новой десятилетней государственной программы вооружения, в том числе учитывая опыт применения нашего оружия и техники в ходе успешной антитеррористической операции в Сирии.
В числе новых задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом глава государства назвал расширение выпуска высокотехнологичной, нацеленной на экспорт продукции гражданского и двойного назначения.
– Доля этой продукции должна к 2030 году в общем производстве составить половину, 50 процентов, – заявил президент.
Оборонно-промышленный комплекс России, напомнил Владимир Путин, объединяет более 1300 предприятий и организаций, на которых трудятся 2 млн специалистов.
Сергей Вальченко
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14.12.2017
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