Дейр-эз-Зор наш: кто победил в войне с ИГ



Алеппо, Сирия.

Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Алеппо, Сирия.Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Почему Трамп приписал США победу в Сирии

Президент США заявил, что военные США нанесли поражение запрещенной в РФ группировке "Исламское государство". Сказанные уже после приказа Владимира Путина о выводе основного российского контингента из Сирии слова выглядят самонадеянно на фоне отсутствия каких-либо успехов администрации Белого дома в регионе. Кто внес наибольший вклад в победу над ИГ и в чем ошибались критики российской операции в Сирии - в материале "Газеты.Ru".

Дональд Трамп заявил о победе вооруженных сил США над силами запрещенной в РФ группировки Исламское государство в Сирии и Ираке. "Мы показали большие успехи в борьбе с ИГИЛ в последние восемь месяцев, чем предыдущей администрации удалось за весь их срок", - заявил президент Америки во время подписания закона о выделении расходов на национальную оборону на предстоящий год.

"[Закон] санкционирует финансирование нашей продолжающейся кампании по уничтожению ИГ. Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке, - обратился к присутствующим Трамп. - Но они (террористы - прим. "Газеты.Ru") быстро распространяются в другие страны, а мы настигаем их там с той же скоростью".

Эти слова вызвали очень резкую реакцию в Москве. На слова американского лидера, в частности,отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как у нас говорят, поражение - сирота, а у победы много отцов. Но здесь дело не в победе.

Наш Верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента, после того как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций", - сказал официальный представитель Кремля.

Председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко тоже не осталась в стороне.

"Наверное, США хвастают и тем, что Ирак почти разрушен, что Ливия исчезла с карты, тем, что эти страны ввергнуты в постоянное противостояние, в гражданскую войну. Помним, каких успехов добилась в Мосуле группировка США и других государств", - сказала спикер Совфеда.

Рассуждения о том, чьи именно военные усилия по наведению порядка в САР привели к победе, довольно условны. Режим "Исламского государства" существовал на территории пустыни, никак не учитывая государственной границы между Сирией и Ираком. На иракском фронте, действительно, определенную роль могли сыграть американцы. Однако

в Сирии, где сопротивление исламистов в последние месяцы было особенно ожесточенным, именно усилия российских ВКС, сил специальных операций и военных советников сыграли решающую роль.

Такой вывод следует из финального брифинга командующего последние несколько месяцев группировкой российских войск в Сирии Сергея Суровкина, сообщившего о более чем 32 000 погибших боевиков и почти 400 уничтоженных танков в результате ударов отечественной авиации.

Из сообщения Генерального штаба ВС РФ от 6 декабря также следует, что в результате финального наступления 5-го добровольческого штурмового корпуса были разгромлены группировки исламистов в провинции Дейр-эз-Зор. Это значит, что организованное сопротивление ИГ в Сирии окончательно сломлено именно при поддержке российских сил, а единичные случае сопротивления, продолжающиеся в том числе и в некоторых районах Дамаска, носят спорадический характер.

Важнее заявлений Владимира Путина на аэродроме Хмеймим и более ранних утверждений начальника генерального штаба - в контексте американской политики - является рядовая аналитическая публикация во влиятельной газете The Washington Post, предшествовавшая словам Дональда Трампа, столь сильно задевшим российских комментаторов.

В ней издание признает свою неправоту, когда пару лет назад оно критиковало решение о начале российской операции в САР.

WP предполагало тогда, что Москва повторяет ошибку 40-летней давности в Афганистане и это решение может обернуться серьезными внутриполитическими последствиями. Вполне вероятно, что будучи последовательным и, вероятно, самым ярким критиком администрации Трампа, редакция газеты попробовала задеть его и здесь. Как выясняется, небезуспешно.

Борьбе с ИГ и его разгрому Трамп в своем заявлении посвятил не больше внимания, чем противостоянию с Северной Кореей, закупкам истребителей нового поколения и подводных лодок класса "Вирджиния".

Но именно такая дежурная формулировка, без каких-либо фактов и подтверждений успехов американского оружия, и могла, в конечном итоге, задеть российских политиков.

Ключевым в вопросе оценки вклада в достижении победы, как это ни прискорбно, может считаться критерий потерь, понесенных вооруженными силами различных государств в том или ином конфликте. Согласно открытым источникам, число жертв со стороны российской стороны в гражданской войне в Сирии превышает 40 человек.

Американцев, согласно опять же официально заявленным результатам, погибло в конфликте на территории Сирии в 10 раз меньше.

Сложно отрицать, что поддерживаемые американцами силы нанесли решающий удар по "столице ИГ" Ракке. Однако к тому моменту основные силы джихадистов уже были выведены из города и сконцентрированы в глубине пустыни, вокруг Дейр-эз-Зора. А уже там подконтрольные Дамаску войска при активной поддержке российского контингента закрепили свою победу.

Отдел "Армия"