Британия включилась в гонку по созданию гиперзвуковых беспилотников



Логотип оборонной компании Великобритании BAE Systems. Логотип оборонной компании Великобритании BAE Systems.

Британский оборонный концерн BAE Systems совместно с Манчестерским университетом объявили об успешном завершении первого этапа летных испытаний перспективного гиперзвукового летательного аппарата Magma Concept, использующего передовые технологии управления беспилотником в безвоздушном пространстве.

В будущем беспилотные летательные аппараты станут еще более смертоносным оружием благодаря новой технологии "Безвоздушного полета" ("Flapless flight"), которая сделает их легче, быстрее и малозаметнее, сообщает Daily Mail.

Так, в летательном аппарате Magma Concept, разработка которого ведется в Великобритании, на смену сложным механическим "закрылкам" пришла передовая система управления, которая будет использовать уникальный механизм "безвоздушного полета" для маневрирования самолета, обеспечивая воздушному судну незаметность.

Этот корабль был разработан британским оборонным концерном BAE Systems совместно с Манчестерским университетом, который объявил об успешном завершении первого этапа летных испытаний.

Новая концепция устраняет необходимость использования обычных движущихся частей крыла – закрылков, используемых для управления воздушным судном во время полета.

Решение этой проблемы может привести к улучшению управляемости, а также снизить вес летательного аппарата и расходы на его техническое обслуживание, что позволит в будущем создавать более эффективные самолеты как в военной, так и в гражданской сфере.

"Технологии, которые мы разрабатываем с Манчестерским университетом, позволят проектировать более дешевые, высокопроизводительные самолеты следующего поколения", – заявил профессор Клайд Уорсоп (Clyde Warsop), инженер-разработчик BAE Systems.

"Наши инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы приводят к непрерывному технологическому совершенствованию наших передовых военных самолетов, а также гарантируют аэрокосмической промышленности Великобритании технологическое лидерство и наличие необходимых компетенций в проектировании и строительстве самолетов будущего", – добавил профессор.

Две новые технологии, которые будут испытаны с помощью реактивного беспилотника, – это управление циркуляцией крыла (Wing Circulation Control, WCC) и жидкостный вектор тяги (Fluidic Thrust Vectoring, FTV).

Так, технология WCC получает воздух от авиационного двигателя и выдувает его на сверхзвуковой скорости через заднюю кромку крыла, обеспечивая контроль над воздушным судном.

Другая технология – FTV – использует продутый воздух для отклонения выхлопных газов, позволяя изменить направление воздушного судна.

Дальнейшие летные испытания, конечной целью которых является выполнение самолетом полета без каких-либо движущихся поверхностей крыла или хвостового оперения, запланированы на ближайшие месяцы.

Напомним, в ноябре прототип перспективного гиперзвукового летательного аппарата продемонстрировал Китай.

Ранее гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов назвал срок появления гиперзвуковых БПЛА в России.

Ольга Никитина