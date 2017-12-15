КСИР получил российские самолеты-амфибии ЛА-8
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ВМС Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получили четыре российских самолета-амфибии ЛА-8, сообщает блог Юрия Лямина.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960922001681
Данные машины будут использоваться ВМС КСИР для патрулирования, поисково-спасательных операций и т.п. Торжественная церемония передачи амфибий прошла в Бендер-Аббасе.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960922001681
Количество поставленных машин совпадает с тем, что должны было быть поставлены в Иран по контракту от декабря 2011, с учетом того, что одна машина разбилась во время испытаний. Правда тогда ничего не говорилось про то, кому именно в Иране они в итоге предназначаются.
Напоминаем, что 29 июля 2012 года ЛА-8, направлявшийся в город Рашт, потерпел аварию в в городе Бендер-Энзели, расположенном недалеко от Тегерана. Самолёт задел скалу крылом в момент взлета, но в результате никто из трех человек, находившихся на борту, не пострадал.
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14.12.2017
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siamsky
921
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№2
15.12.2017 03:42
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
КБ Лавочкина?Самарская "Аэроволга". Частное предприятие.
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