Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

КСИР получил российские самолеты-амфибии ЛА-8

15.12.2017 Военное обозрение 670 2
0
Понравилась новость?
 +4

ВМС Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получили четыре российских самолета-амфибии ЛА-8, сообщает блог Юрия Лямина.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960922001681

Данные машины будут использоваться ВМС КСИР для патрулирования, поисково-спасательных операций и т.п. Торжественная церемония передачи амфибий прошла в Бендер-Аббасе.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960922001681

Количество поставленных машин совпадает с тем, что должны было быть поставлены в Иран по контракту от декабря 2011, с учетом того, что одна машина разбилась во время испытаний. Правда тогда ничего не говорилось про то, кому именно в Иране они в итоге предназначаются.

Напоминаем, что 29 июля 2012 года ЛА-8, направлявшийся в город Рашт, потерпел аварию в в городе Бендер-Энзели, расположенном недалеко от Тегерана. Самолёт задел скалу крылом в момент взлета, но в результате никто из трех человек, находившихся на борту, не пострадал.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
LA-8

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
155
№1
15.12.2017 03:23
КБ Лавочкина?
0
Сообщить модератору
BY
siamsky
921
№2
15.12.2017 03:42
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
КБ Лавочкина?
Самарская "Аэроволга". Частное предприятие.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.12 19:10
  • 5
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 15.12 17:59
  • 6
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 15.12 16:58
  • 13
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.12 16:54
  • 42
Морских и воздушных убийц объединили
  • 15.12 16:54
  • 3
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
  • 15.12 16:14
  • 1
Таиланд получил очередные пять танков БМ "Оплот-Т"
  • 15.12 16:07
  • 1
Украинский танк "Булат" официально признали неудачным
  • 15.12 15:38
  • 1
Загадочная смерть солдата НАТО в Литве
  • 15.12 15:36
  • 32
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 15.12 15:27
  • 96
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.12 15:11
  • 16
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 15.12 14:30
  • 1
Литва в военном плену у НАТО и США
  • 15.12 13:41
  • 4007
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.12 13:21
  • 127
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 15.12 13:04
  • 22
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
другие обсуждаемые темы