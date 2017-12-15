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Глава концерна "Калашников" сообщил о завершении испытаний новых автоматов АК-12 и АК-15

15.12.2017 Интерфакс-АВН 1167 1
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АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник: Андрей Союстов

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Испытания новейший российских автоматов АК-12 (5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм) завершены, сообщил глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко.

"Испытания завершены. Все ждут подведения итогов", - сказал А.Криворучко "Интерфаксу-АВН" в четверг.

АК-12, АК-15 ("Калашников", входит в "Ростех") и АЕК-971 (завод им. Дягтерёва) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

Ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.

"Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова", - сказал тогда Д.Рогозин.

По его словам, АК-12 может стать армейским автоматом, АЕК-971 - пойти на вооружение спецподразделений. "Автоматы - разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос", - сообщил вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"На АК-12 военнослужащий, в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач, сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это - крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12", - сказал Д.Рогозин. "АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам", - заявил он.

Как сообщал "Интерфакс-АВН", АК-12 (5,45 мм) и АК-15 (7,62 мм) сохранили традиционную для автоматов "Калашникова" газоотводную схему автоматики с запиранием канала ствола поворотом затвора и могут использовать магазины от предыдущих поколений автоматов семейства "АК" соответствующих калибров. Газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол изменены в целях повышения кучности стрельбы во всех режимах. Предохранитель-переводчик режимов огня расположен справа и имеет четыре положения (предохранитель - автоматический огонь - очередь два выстрела - одиночные), а также имеет дополнительную "полочку" под указательный палец, обеспечивающую более удобное переключение режимов огня без изменения хвата стреляющей руки. АК-12 и АК-15 оснащены планками Пикатинни, что обеспечивает удобную и повторяемую установку дневных и ночных прицелов различных типов, дополнительных аксессуаров. Автомат оснащен складным, регулируемым по длине прикладом из ударопрочного пластика. На стволе установлен дульный тормоз-компенсатор, кроме того, возможна установка штык-ножа или быстросъемного глушителя. Под стволом возможна установка 40-мм гранатомета ГП-25 или ГП-34.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
ГП-25 Костер
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
IvanFoxbat
64
№1
15.12.2017 07:12
Судя по фото, ак-12 это не что иное как ак-74м с телескопическим прикладом и обвесами...
+1
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