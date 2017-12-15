Власти пока не решили, из какого банка сделать спецбанк для ОПК
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Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.
Горки. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Решение о том, на базе какой кредитной организации создавать специализированный банк для обслуживания оборонных предприятий и контрактов, пока не принято, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.
ВЭБу принадлежит Связь-банк, который, по неофициальной информации, рассматривался в качестве одного из базовых вариантов для создания спецбанка.
"Рассматривается несколько банков, пока решения нет. Насколько я понимаю, в списке несколько банков, в том числе и был наш банк. Пока мы решения никакого не получали", - сказал С.Горьков.
"Он (Связь-банк, - "ИФ") рассматривался, но решения нет, поэтому комментировать пока излишне это решение. В списке было несколько банков, в том числе и наш, были и другие банки, я уверен", - сказал глава ВЭБа.
В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что российские чиновники в целях минимизации рисков, возникших после принятия санкционного закона в США, начали обсуждать создание нового госбанка для кредитования "оборонки", а также переход на ее прямое финансирование из Казначейства.
В конце октября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что рассматриваются несколько банков, на базе которых можно создать спецбанк для ОПК: подконтрольные "Ростеху" Новикомбанк и банк РФК, а также Связь-банк.
"Банк для "оборонки" - не совсем корректная формулировка, скорее, это подотчетная Казначейству структура, через которую можно будет отслеживать всю цепочку операций в рамках госзаказов, в том числе - и "специальных", пояснял позже чиновник финансово-экономического блока.
"Рассматриваются разные варианты совершенствования системы (финансирования гособоронзаказа, - "ИФ"). Основная задача - с учетом того, что у нас секретные контракты, с учетом того, что расходы на национальную оборону носят закрытый характер, рассматриваются варианты, в том числе, создания и отдельного внутрироссийского банка, который более тщательно обеспечит закрытость наших платежей", - сообщила в ноябре журналистам замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Вопрос создания специального банка требует дополнительного обсуждения, я сейчас не готова комментировать", - говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По данным источников "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, вариант со Связь-банком, который в последнее время активно обсуждался, Э.Набиуллина не поддержала, против выступил и глава Минфина Антон Силуанов.
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14.12.2017
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hidrogenium66
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15.12.2017 03:18
"Быть или не быть казначейству-вот в чем вопрос"-В.Ш.
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