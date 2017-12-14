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Состоялось первое заседание Комитета по развитию роботизированных технологий

15.12.2017 Интерфакс-АВН 313 0
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Российский разведывательно-боевой робот Уран-6. Архивное фото
Российский разведывательно-боевой робот Уран-6. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ОАО "766 УПТК"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Комитет по развитию роботизированных технологий на своем первом заседании рассмотрел вопросы развития отечественной робототехники и ее применения в военной и гражданской сферах, сообщает в четверг пресс-служба УВЗ.

В заседании, которое прошло под председательством генерального директора корпорации "Уралвагонзавод" Александра Потапова, приняли участие около 150 экспертов, в том числе, руководители и ведущие специалисты предприятий отрасли, представители науки и инженерных школ, говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".

"Актуальная сегодня тема импортозамещения должна звучать как импортонезависимость, в том числе, и в робототехнике", - подчеркнул А.Потапов, добавив, что необходима также активная поддержка и финансирование научных исследований и разработок в данной сфере, гарантированный заказ в области создания робототехники и системная подготовка кадров.

"Вложение средств в робототехнологии - не погоня за модой, а потребность развитого государства", - сказал в свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике, первый вице-президент Союза машиностроителей и президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев. По его словам, Комитет по развитию роботизированных технологий создается, чтобы совместить все инициативы.

Комитет по развитию роботизированных технологий при бюро ассоциации "Лиги содействия оборонным предприятиям" создан по решению генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

ле
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛСОП
Ростех
СМР
Уралвагонзавод
Персоны
Гутенёв Владимир
Потапов Александр
Чемезов Сергей
Проекты
Робот

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