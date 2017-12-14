Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США обнародовали данные о поставках иранских вооружений хуситам

15.12.2017 Интерфакс-АВН 233 0
0
Понравилась новость?
 0
Ансар Аллах
Кадр из музыкального клипа, снятого с БПЛА, пропагандистского крыла йеменского движения «Ансар Аллах».
Источник: Видео Telegram-канал Directorate4

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала журналистам предположительные вещественные доказательства того, что Иран поставлял ракеты йеменским повстанцам-хуситам.

На пресс-конференции в четверг Н.Хейли продемонстрировала компоненты баллистических ракет малой дальности, которые хуситы использовали при попытке атаки на аэропорт Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Она заявила, что по данным ООН, эти ракеты были произведены в Иране и затем поставлены йеменским повстанцам.

"ООН только что опубликовала доклад... который описывает нарушение за нарушением (со стороны Ирана - ИФ), - поставки оружия и действия (связанные с разработкой - ИФ) баллистических ракет", - заявила Н.Хейли.

"Этот доклад представляет убедительные доказательства того, что Иран незаконно поставляет опасные вооружения йеменским повстанцам-хуситам", - добавила постпред США при ООН.

Она подчеркнула, что доклад ООН "содержит доказательства того, что йеменские повстанцы-хуситы использовали иранские ракеты и вооружения".

"Все это нарушает резолюции ООН", - отметила Н.Хейли.

4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.

Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Компании
ООН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.12 19:10
  • 5
Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
  • 15.12 17:59
  • 6
Комиссия Совбеза РФ считает необходимым повысить оснащенность дружинников
  • 15.12 16:58
  • 13
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 15.12 16:54
  • 42
Морских и воздушных убийц объединили
  • 15.12 16:54
  • 3
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
  • 15.12 16:14
  • 1
Таиланд получил очередные пять танков БМ "Оплот-Т"
  • 15.12 16:07
  • 1
Украинский танк "Булат" официально признали неудачным
  • 15.12 15:38
  • 1
Загадочная смерть солдата НАТО в Литве
  • 15.12 15:36
  • 32
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 15.12 15:27
  • 96
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 15.12 15:11
  • 16
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 15.12 14:30
  • 1
Литва в военном плену у НАТО и США
  • 15.12 13:41
  • 4007
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.12 13:21
  • 127
Полгода с Tesla Model X 60D
  • 15.12 13:04
  • 22
Минобороны Болгарии планирует отремонтировать истребители МиГ-29 в России
другие обсуждаемые темы