США обнародовали данные о поставках иранских вооружений хуситам
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Кадр из музыкального клипа, снятого с БПЛА, пропагандистского крыла йеменского движения «Ансар Аллах».
Источник: Видео Telegram-канал Directorate4
Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала журналистам предположительные вещественные доказательства того, что Иран поставлял ракеты йеменским повстанцам-хуситам.
На пресс-конференции в четверг Н.Хейли продемонстрировала компоненты баллистических ракет малой дальности, которые хуситы использовали при попытке атаки на аэропорт Эр-Рияда (Саудовская Аравия).
Она заявила, что по данным ООН, эти ракеты были произведены в Иране и затем поставлены йеменским повстанцам.
"ООН только что опубликовала доклад... который описывает нарушение за нарушением (со стороны Ирана - ИФ), - поставки оружия и действия (связанные с разработкой - ИФ) баллистических ракет", - заявила Н.Хейли.
"Этот доклад представляет убедительные доказательства того, что Иран незаконно поставляет опасные вооружения йеменским повстанцам-хуситам", - добавила постпред США при ООН.
Она подчеркнула, что доклад ООН "содержит доказательства того, что йеменские повстанцы-хуситы использовали иранские ракеты и вооружения".
"Все это нарушает резолюции ООН", - отметила Н.Хейли.
4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.
Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.
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14.12.2017
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