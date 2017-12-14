США обнародовали данные о поставках иранских вооружений хуситам



Кадр из музыкального клипа, снятого с БПЛА, пропагандистского крыла йеменского движения «Ансар Аллах».

Источник: Видео Telegram-канал Directorate4 Кадр из музыкального клипа, снятого с БПЛА, пропагандистского крыла йеменского движения «Ансар Аллах».Источник: Видео Telegram-канал Directorate4

Вашингтон. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала журналистам предположительные вещественные доказательства того, что Иран поставлял ракеты йеменским повстанцам-хуситам.

На пресс-конференции в четверг Н.Хейли продемонстрировала компоненты баллистических ракет малой дальности, которые хуситы использовали при попытке атаки на аэропорт Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Она заявила, что по данным ООН, эти ракеты были произведены в Иране и затем поставлены йеменским повстанцам.

"ООН только что опубликовала доклад... который описывает нарушение за нарушением (со стороны Ирана - ИФ), - поставки оружия и действия (связанные с разработкой - ИФ) баллистических ракет", - заявила Н.Хейли.

"Этот доклад представляет убедительные доказательства того, что Иран незаконно поставляет опасные вооружения йеменским повстанцам-хуситам", - добавила постпред США при ООН.

Она подчеркнула, что доклад ООН "содержит доказательства того, что йеменские повстанцы-хуситы использовали иранские ракеты и вооружения".

"Все это нарушает резолюции ООН", - отметила Н.Хейли.

4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.

Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение.