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Военно-промышленная комиссия продолжит отстаивать интересы РФ, заявил Путин

15.12.2017 РИА Новости 389 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во время встречи с представителями ВПК СССР. 14 ноября 2017.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента РФ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Военно-промышленную комиссию с 60-летием и высказал уверенность, что ее работа и впредь поможет отстаивать национальные интересы страны.

"Поздравляю вас с этой знаменательной датой, с 60-летием Военно-промышленной комиссии. Благодарю за большую и очень ответственную работу, - сказал он, выступая на юбилейном концерте в Кремле. - Три года назад статус ВПК был значительно повышен и, как ее председатель, рассчитываю, что ваша работа и впредь будет нацелена на результат, будет служить России, защите ее национальных интересов, жизни и безопасности наших граждан".

Путин напомнил, что комиссия служит для решения важнейших стратегических задач.

"Вы знаете, что мы уже выходим на реализацию новой десятилетней госпрограммы вооружений, в том числе учитывая опыт применения нашего оружия и техники в ходе успешной антитеррористической операции в Сирии, - сказал он. - Нужно эффективно выстраивать и дальше продолжать эту работу, обеспечить практически стопроцентное выполнение гособоронзаказа, а именно на такие показатели удалось выйти в последние годы. Кроме того, перед оборонным комплексом поставлена задача расширения высокотехнологичной, нацеленной на экспорт продукции гражданского и двойного назначения".

Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, всем, кто стоял у истоков ВПК, налаживал ее сложную многогранную работу.

"В разные исторические эпохи вы создавали, укрепляли, сберегали отечественный оборонно-промышленный комплекс. Его громадный потенциал и в наши дни продолжает служить России, - заметил президент. - Сегодня ВПК занимается ключевыми вопросами развития оборонной промышленности, оснащением армии и флота, обеспечивает тесное взаимодействие вооруженных сил, предприятий разных отраслей, конструкторских бюро и исследовательских центров".

Президент подчеркнул, что все это требует глубокого понимания перспектив в сфере обороны и безопасности, тенденций развития науки и технологий, досконального знания всех аспектов производства, умения находить выверенные, обоснованные управленческие решения. Он призвал уделять внимание работе с людьми, кадрами и делать все, чтобы на предприятия в ОПК приходили молодые, хорошо подготовленные специалисты, чтобы профессиональные традиции продолжались.

Глава государства также напомнил, что в модернизацию ОПК было вложено 3 триллиона рублей и поставил задачу сделать так, чтобы эти инвестиции эффективно работали.
14.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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