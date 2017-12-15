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В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне

15.12.2017 Lenta.ru 1026 3
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МБР "Ярс"
Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости

Российские военные запланировали расширение и модернизацию арсенала тактического ядерного оружия, а развивающиеся события свидетельствуют о том, что страна готовится к ядерной войне, сообщили The Washington Free Beacon анонимные источники в Пентагоне.

Издание отмечает, что увеличение числа ядерных боеголовок с семи до восьми тысяч должно произойти за счет маломощных тактических ядерных боезарядов нового поколения и завершится к 2026 году. В частности, планируется создание компактных ядерных боезарядов мощностью от десяти до тысячи тонн в тротиловом эквиваленте, предназначенных, в частности, для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.

"Такая ядерная модернизация выглядит зловеще, поскольку связана с новой стратегической доктриной Москвы, требующей оперативного применения ядерного оружия в ходе любого обычного конфликта", — отмечает издание.

Также модернизация коснется нескольких подземных объектов ядерного командования, предназначенных для защиты военного и гражданского руководства в случае наступления ядерной войны. В этом контексте издание упоминает такие объекты, как подземный командный пункт системы 15Э601 "Периметр" Ракетных войск стратегического назначения, расположенный в горном массиве Косьвинский Камень (Северный Урал), бункер Белорецк-16 в горе Ямантау (Южный Урал), а также убежища в Вороново и Шарапово, находящиеся недалеко от Москвы.

Издание отмечает, что проведение подобных мероприятий использует лазейки в существующих договоренностях между Россией и США, в частности в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (заключен в 1987-м) и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (вступил в силу в 2011-м).

Готовящийся доклад, посвященный ядерному оружию в России, американские военные планируют представить президенту США Дональду Трампу в январе 2018 года.

В настоящее время Россия из девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, имеет самый крупный арсенал — 7 тысяч боеголовок, из которых развернуты 1,95 тысячи. На втором месте находятся США с 6,8 тысячи боеголовками, из них готовы к запуску 1,8 тысячи.
14.12.2017
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Страны
Россия
США
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Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
hidrogenium66
155
№1
15.12.2017 01:23
Как будто США не модернизируют свой тактический ядерный арсенал. Так к примеру LRASM с 450кг БЧ чем не носитель ядерного заряда? У 212 проекта НАПЛ в Италии есть 650мм ТА.Когда все это началось?
+2
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RU
Андрей Л.
9482
№2
15.12.2017 08:29
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
Как будто США не модернизируют свой тактический ядерный арсенал.

Да не это их беспокоит, вот ключевые слова

Цитата, q
проведение подобных мероприятий использует лазейки в существующих договоренностях между Россией и США, в частности в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Всё - ребята встали в колею из которой без внешней помощи выйти не смогут.

Сейчас будет всё как с олимпиадой - они будут придумывать сказки, чтобы привлечь внимание к проблеме весь мир надуманными предлогами, а мы вести себя как... при отстаивании наших прав участия в олимпиаде...
Спортсменка одна по этому поводу, фразу хорошую сказала: "вроде, что-то делали, но так и не смогли... - импотенты короче"...

Ну теперь посмотрим у нас во всем правительстве так(ие), или всё таки дип. копус и военные из другого теста?
+3
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UA
KillaKan
1456
№3
15.12.2017 16:54
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
Ну теперь посмотрим у нас во всем правительстве так(ие), или всё таки дип. копус и военные из другого теста?

Мне кажется все из одного "теста", просто тут уже вопрос жизни и смерти, и возможно, как обычно реальных денег. :) А это уже как вы понимаете совсем другая история )
+2
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