Таиланд получил очередные пять танков БМ "Оплот-Т"



34-й по счету танк БМ "Оплот-Т", изготовленный ГП "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года для Таиланда. Харьков, 25.05.2017.

Источник: Dylan Malyasov 34-й по счету танк БМ "Оплот-Т", изготовленный ГП "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года для Таиланда. Харьков, 25.05.2017.Источник: Dylan Malyasov

Как и предсказывалось, Украине снова не удалось выполнить в очередной раз перенесенный срок завершения злополучного танкового контракта 2011 года с Таиландом. Как сообщили таиландские сетевые источники, 12 декабря 2017 года в таиландскую военно-морскую базу Саттахип была доставлена морским судном с Украины очередная (седьмая по счету) партия из пяти танков БМ "Оплот-Т", изготовленных харьковским государственным предприятием "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года. Таким образом, общее количество танков по этому контракту, поставленных в Таиланд, достигло 36, из 49 законтрактованных.

Выгрузка пяти танков БМ "Оплот-Т" седьмой партии, изготовленных харьковским государственным предприятием "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года и доставленных морским путем в Таиланд. Саттахип, 12.12.2017 (с) Wassana Nanuam / www.facebook.com

Напомним, что в 2016 году ГК "Укрспецэкспорт" достигло соглашения с таиландской стороной о переносе срока завершения контракта на "осень 2017 года",однако в итоге и этот срок выполнен не был.

Контракта № USE-18.2-356-D/K-11 стоимостью более 240 млн долл был подписан ГК "Укрспецэкспорт" 1 сентября 2011 года и предусматривал поставку армии Таиланда 49 новых танков БМ "Оплот-Т" и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин на их базе, со сроком исполнения контракта к концу 2014 года. Таиланд выступил фактически стартовым заказчиком на танки БМ "Оплот" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", представляющие собой дальнейшее развитие семейства танков Т-80У/УД.

Согласованный график отгрузки БМ "Оплот-Т" по контракту был следующим: декабрь 2012 года - пять машин, август 2013 года - 15 машин, декабрь 2013 года - 15 машин, август 2014 года - 14 машин.

Выполнение контракта "Завод имени В.А.Малышева" начал в апреле 2012 года и предприятие столкнулось со значительными трудностями при возобновлении танкового производства после более чем десятилетнего перерыва. По условиям контракта, первые пять танков должны были быть сданы заказчику еще в декабре 2012 года, затем сроком сдачи тайской стороне первых пяти танков назывался май 2013 года. Реально первые пять танков "Оплот-Т", изготовленные по данному контракту, были продемонстрированы в Харькове только 15 октября 2013 года, отправлены в Таиланд с задекларированной таможенной стоимостью 4,45 млн долл. каждый 20 декабря 2013 года и доставлены морским путем в Таиланд 4 февраля 2014 года.

Вторая партия из пяти танков "Оплот-Т" была изготовлена "Заводом имени В.А.Малышева" к началу 2015 года и доставлена в Таиланд 31 мая 2015 года. Третья партия из пяти танков "Оплот-Т" была завершена изготовлением с конца 2015 по апрель 2016 года и доставлена в Таиланд 21 мая 2016 года. Четвертая партия из пяти танков "Оплот-Т" была доставлена в Таиланд 11 ноября 2016 года.

Отгрузка пятой партии из пяти танков, прибывшей 12 июня 2017 года, была осуществлена в Таиланд из Харькова в начале марта.

Шестая партия из шести танков БМ "Оплот-Т" была отгружена с ГП "Завод имени В.А. Малышева" в порт Октябрьск для последующей транспортировки морем в Таиланд 8 июня 2017 года, была отправлена в июле и прибыла в Саттахип в октябре.

Седьмая партия из пяти танков БМ "Оплот-Т", прибывшая 12 декабря, была отправлена в конце сентября 2017 года.

Таким образом, всего Таиланд получил 36 танков БМ "Оплот-Т". Оставшиеся уже изготовленные "Заводом имени В.А.Малышева" 13 танков по этому контракту, видимо, будут поставляться уже в 2018 году.