Два самолета Ан-148-100Е поступили в 33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк

Как сообщила 13 декабря 2017 года пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), два современных пассажирских самолета Ан-148 совершили перелет с завода-изготовителя в Воронеже на аэродром отдельного транспортного смешанного авиационного полка Западного военного округа в Ленинградской области.

На новых всепогодных "транспортниках" экипажи ЗВО, чтобы прибыть к месту назначения, пролетели более 1200 километров. Теперь самолеты можно будет применять как для доставки оперативных и рабочих групп командования округа в любую точку ответственности ЗВО во время проведения различных командно-штабных учений и тренировок, так и для перевозки небольших групп личного состава.

Пассажирский самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-08, регистрационный номер RA-61731) - одиннадцатый по счету, построенный по контракту с Министерством обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", теперь поступивший в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Левашово (Ленинградская область). Воронеж, 14.09.2017 (с) Владимир Сырых / russianplanes.net

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о поступлении в 33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк 6-й армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцирующийся близ Санкт-Петербурга в Левашово (Ленинградская область), двух транспортно-пассажирских самолетов Ан-148-100Е, построенных АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) для Министерства обороны России по программе 2017 года - машин с регистрационными номерами RA-61731 (серийный номер 43-08; совершил первый полет в Воронеже 13 сентября 2017 года) и RA-61732 (серийный номер 43-09; первый полет 6 ноября 2017 года).

В составе 33-го полка уже имеется один самолет Ан-148-100Е - самолет с серийным номером 42-05 и регистрационным номером RA-61718, ставший в 2013 году первым Ан-148, построенным ВАСО по контракту с Министерством обороны и поступивший в Левашово в середине 2014 года.

Постройка самолетов Ан-148-100Е для Министерства обороны России осуществляется ВАСО по государственному контракту стоимостью 18,43799 млрд рублей на поставку 15 самолетов Ан-148-100 в течение 2013-2017 годов, подписанному ВАСО (без участия ОАК) 7 мая 2013 года. Реализация контракта идет с задержками, и поступившие сейчас в 33-й полк самолеты RA-61731 и RA-61732 являются 11-м и 12-м бортами, сданными ВАСО по этому контракту.

33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк был воссоздан на аэродроме Левашово 1 января 2014 года на основе дислоцированной на аэродроме 1080-й испытательной авиационной базы и выведенной с аэродрома Плесецк 17-й отдельной смешанной авиационной эскадрильи. Полк отвечает за транспортные перевозки в интересах Западного военного округа и 6-й армии ВВС и ПВО, и, помимо, самолетов Ан-148-100Е (теперь уже трех), располагает самолетами Ту-134АК (один), Ан-12БК (три), Ан-26 (шесть), Ан-30 (один), Ан-72 (четыре), L-410UVP (четыре) и значительным количеством (до 22) вертолетов Ми-8.