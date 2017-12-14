Россия и КНДР начали первое заседание совместной военной комиссии



Делегация Министерства обороны РФ в Пхеньяне. 14 декабря 2017.

Источник: Страница Посольства России в КНДР в Facebook Делегация Министерства обороны РФ в Пхеньяне. 14 декабря 2017.Источник: Страница Посольства России в КНДР в Facebook

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегация Минобороны России участвует в первом заседании совместной военной комиссии Россия - КНДР в Пхеньяне, военные обсуждают выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в российском посольстве в Северной Корее.

"В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

Соглашение подписано 12 ноября 2015 года первым заместителем начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.

Российскую делегацию, которая накануне прибыла в Пхеньян, возглавляет заместитель начальника Центра управления обороной России контр-адмирал Виктор Калганов, корейскую делегацию - заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Корейской народной армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.

"Переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке. Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться здесь до 16 декабря", - добавили в посольстве России в Пхеньяне.