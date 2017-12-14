Россия и КНДР начали первое заседание совместной военной комиссии
|
|
Делегация Министерства обороны РФ в Пхеньяне. 14 декабря 2017.
Источник: Страница Посольства России в КНДР в Facebook
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Делегация Минобороны России участвует в первом заседании совместной военной комиссии Россия - КНДР в Пхеньяне, военные обсуждают выполнение межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщили в российском посольстве в Северной Корее.
"В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения Межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Соглашение подписано 12 ноября 2015 года первым заместителем начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковником Николаем Богдановским и заместителем начальника генштаба КНДР О Гым Чхолем.
Российскую делегацию, которая накануне прибыла в Пхеньян, возглавляет заместитель начальника Центра управления обороной России контр-адмирал Виктор Калганов, корейскую делегацию - заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Корейской народной армии генерал-майор Пак Хо Чхоль.
"Переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке. Делегация Министерства обороны Российской Федерации будет находиться здесь до 16 декабря", - добавили в посольстве России в Пхеньяне.
|
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2017 Дейр-эз-Зор наш: кто победил в войне с ИГ
15.12.2017 Власти пока не решили, из какого банка сделать спецбанк для ОПК
15.12.2017 "Запас мощности Ми-26 был сумасшедший"
15.12.2017 Два самолета Ан-148-100Е поступили в 33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк
15.12.2017 Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео
15.12.2017 "Союз МС-05" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
15.12.2017 Корпорация УВЗ ведет освоение капитального ремонта БТР-82АМ
15.12.2017 Техника отряда Международного противоминного центра ВС РФ доставляется морским транспортом из Сирии в Россию