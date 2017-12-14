"Рафаль" или F-35 - выбор для Бельгии политический



Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.

Источник: © public domain, Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.Источник: © public domain,

"Военный Паритет", 13 дек. 2017 - Решение Франции сделать предложение ВВС Бельгии купить истребители Rafale вне конкурса похоже на азартную игру, которая вывела тендер в политическую плоскость. В то же время правительство Бельгии считает, что американский истребитель F-35 является выдающимся самолетом, несмотря на долгую историю разработки и большие затраты на его создание.

Политики обычно склонны доверять своим военным, пишет Defense-Aerospace.com. Появление F-35 стало причиной выходы из конкурса компании Boeing, в июне в борьбу включилась шведская Saab.

С самого начала вопрос стоял следующим образом - по какому пути пойдут ВВС Бельгии - по голландскому или французскому. За последние 20 лет Бельгия объединила свой военно-морской флот с Нидерландами, и два соседа реализуют совместную программу военно-морского кораблестроения. Что касается армии, Бельгия в июне купила французские бронеавтомобили нового поколения по программе Scorpion, и заявила, что будет инвестировать в сотрудничество с французской армией. Теперь пришло время выбрать боевой самолет для ВВС.

В настоящее время ВВС Бельгии имеют на вооружении истребители F-16, как в Нидерландах, Дании и Норвегии. Эти три страны уже выбрали в качестве боевого самолета нового поколения американский стелс F-35. Этот самолет усиленно продвигался Вашингтоном в Нидерланды, Великобританию и Норвегию.

Однако есть еще один важный фактор. Некоторые из бельгийских F-16 используются НАТО как носители американских тактических ядерных бомб B-61. Нынешнее правительство планирует продолжить эту возможность - F-35 тоже может применять В-61 и модернизированный вариант B-61-12, который разрабатывается в США.

Какой самолет ни был выбран, печальный факт заключается в том, что окончательное решение Бельгии на самом деле не зависит от технических и боевых факторов конкурса. "В таком случае зачем вообще устраивать длинные, дорогие и назойливые соревнования?", пишет источник.