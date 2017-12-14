Путин рассчитывает, что ВПК будет помогать отстаивать национальные интересы РФ



В.В Путин осматривает образцы новейшей техники – модернизированный Т-90С, созданные на платформе «Армата» танк и БМП.

Источник: www.redstar.ru В.В Путин осматривает образцы новейшей техники – модернизированный Т-90С, созданные на платформе «Армата» танк и БМП.Источник: www.redstar.ru

Глава государства напомнил, что Комиссия служит для решения важнейших стратегических задач

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Военно-промышленную комиссию с 60-летием и высказал уверенность, что ее работа и впредь поможет отстаивать национальные интересы страны.

"Поздравляю вас с этой знаменательной датой - с 60-летием Военно-промышленной комиссии. Благодарю за большую и очень ответственную работу, - сказал он, выступая на юбилейном концерте в Кремле. - Три года назад статус ВПК был значительно повышен и, как ее председатель, рассчитываю, что ваша работа и впредь будет нацелена на результат, будет служить России, защите ее национальных интересов, жизни и безопасности наших граждан".

Путин напомнил, что Комиссия служит для решения важнейших стратегических задач.

"Вы знаете, что мы уже выходим на реализацию новой десятилетней госпрограммы вооружений, в том числе учитывая опыт применения нашего оружия и техники в ходе успешной антитеррористической операции в Сирии, - сказал он. - Нужно эффективно выстраивать и дальше продолжать эту работу, обеспечить практически стопроцентное выполнение гособоронзаказа, а именно на такие показатели удалось выйти в последние годы. Кроме того, перед оборонным комплексом поставлена задача расширения высокотехнологичной, нацеленной на экспорт продукции гражданского и двойного назначения".

Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, всем, кто стоял у истоков ВПК, налаживал ее сложную многогранную работу. "В разные исторические эпохи вы создавали, укрепляли, сберегали отечественный оборонно-промышленный комплекс. Его громадный потенциал и в наши дни продолжает служить России, - заметил президент. - Сегодня ВПК занимается ключевыми вопросами развития оборонной промышленности, оснащением армии и флота, обеспечивает тесное взаимодействие вооруженных сил, предприятий разных отраслей, конструкторских бюро и исследовательских центров".

Президент подчеркнул, что все это требует глубокого понимания перспектив в сфере обороны и безопасности, тенденций развития науки и технологий, досконального знания всех аспектов производства, умения находить выверенные, обоснованные управленческие решения. Он призвал уделять внимание работе с людьми, кадрами и делать все, чтобы на предприятия в ОПК приходили молодые, хорошо подготовленные специалисты, чтобы профессиональные традиции продолжались.

Глава государства напомнил также, что в модернизацию ОПК было вложено 3 трлн рублей и поставил задачу сделать так, чтобы эти инвестиции эффективно работали.

Продукция ВПК для достойного развития страны

Глава государства также заявил, что продукция военно-промышленного комплекса востребована в России не для угроз окружающим, а для мирного и достойного развития самой страны.

"Вы знаете, насколько это востребовано во все времена. А сейчас мы видим, актуальность не утрачена, а наоборот, она достаточно высока, актуальность такая чувствительная для такой страны, как наша, - для России. И не для того, чтобы кому-то угрожать с помощью тех изделий, которые производятся предприятиями ВПК, а для того, чтобы развивать мирную жизнь, чтобы чувствовать себя уверенно, достойно и не оглядываться по сторонам от ужаса оттого, что с нами может в любую секунду произойти", - сказал Путин.

Такой негативной ситуации сейчас нет, отметил президент и выразил надежду, что благодаря специалистам российского ВПК ее никогда и не будет.

"Очень рассчитываю, что задел, который был сделан ветеранами [отрасли], будет подхвачен вами: я здесь вижу молодых людей совсем. Они наверняка не менее талантливы, не менее преданы своему делу и стране", - сказал отметил Путин, обращаясь к собравшимся на встрече.