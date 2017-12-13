США успешно испытали пилотируемый космический корабль



New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полётов.

Источник: www.ridus.ru New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полётов.Источник: www.ridus.ru

Глава компании Blue Origin Джефф Безос выложил в Twitter видеозапись первых испытаний многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы признаны успешными.

Ракета New Shepard 3 совершила вертикальную посадку, используя собственные двигатели. Капсула с манекеном человека приземлилась на парашютах.

Новую капсулу от предыдущей версии отличает улучшенная теплозащита и наличие окон. Испытания состоялись 12 декабря 2017 года на полигоне в Техасе (США).

В 2015-2016 годах New Shepard 2 (ракета и капсула) была испытана пять раз, все тесты признаны успешными.

В 2018 году Blue Origin планирует запустить на New Shepard 4, окончательной версии системы, капсулу с человеком.

New Shepard предназначена для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых 4 пройдут в невесомости.

Компания Blue Origin также разрабатывает метановый двигатель BE-4, который планируется устанавливать на тяжелые ракеты New Glenn (также создаваемой компанией Безоса) и Vulcan. Последний носитель должен сменить Atlas V, куда устанавливается российский керосиновый двигатель РД-180.

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