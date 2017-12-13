США успешно испытали пилотируемый космический корабль
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New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полётов.
Источник: www.ridus.ru
Глава компании Blue Origin Джефф Безос выложил в Twitter видеозапись первых испытаний многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы признаны успешными.
Ракета New Shepard 3 совершила вертикальную посадку, используя собственные двигатели. Капсула с манекеном человека приземлилась на парашютах.
Новую капсулу от предыдущей версии отличает улучшенная теплозащита и наличие окон. Испытания состоялись 12 декабря 2017 года на полигоне в Техасе (США).
В 2015-2016 годах New Shepard 2 (ракета и капсула) была испытана пять раз, все тесты признаны успешными.
В 2018 году Blue Origin планирует запустить на New Shepard 4, окончательной версии системы, капсулу с человеком.
New Shepard предназначена для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых 4 пройдут в невесомости.
Компания Blue Origin также разрабатывает метановый двигатель BE-4, который планируется устанавливать на тяжелые ракеты New Glenn (также создаваемой компанией Безоса) и Vulcan. Последний носитель должен сменить Atlas V, куда устанавливается российский керосиновый двигатель РД-180.
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13.12.2017
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