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США успешно испытали пилотируемый космический корабль

15.12.2017 Lenta.ru 423 0
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многоразовый корабль New Shepard
New Shepard — многоразовый корабль и ракета для суборбитальных полётов.
Источник: www.ridus.ru

Глава компании Blue Origin Джефф Безос выложил в Twitter видеозапись первых испытаний многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы признаны успешными.

Ракета New Shepard 3 совершила вертикальную посадку, используя собственные двигатели. Капсула с манекеном человека приземлилась на парашютах.



Новую капсулу от предыдущей версии отличает улучшенная теплозащита и наличие окон. Испытания состоялись 12 декабря 2017 года на полигоне в Техасе (США).

В 2015-2016 годах New Shepard 2 (ракета и капсула) была испытана пять раз, все тесты признаны успешными.

В 2018 году Blue Origin планирует запустить на New Shepard 4, окончательной версии системы, капсулу с человеком.

New Shepard предназначена для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых 4 пройдут в невесомости.

Компания Blue Origin также разрабатывает метановый двигатель BE-4, который планируется устанавливать на тяжелые ракеты New Glenn (также создаваемой компанией Безоса) и Vulcan. Последний носитель должен сменить Atlas V, куда устанавливается российский керосиновый двигатель РД-180.

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13.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
BE-4
New Glenn
РД-180
Компании
Blue Origin

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