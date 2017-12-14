США изготовили первую партию управляемых авиабомб второго поколения
|
|
GBU-53/B Small Diameter Bomb II (SDB II). Источник: raytheon.mediaroom.com.
Американская компания Raytheon завершила производство первой партии управляемых высокоточных авиабомб SDB II (Small Diameter Bomb II), сообщает UPI.
Производство боеприпасов для ВВС И ВМС США проходило на заводах оборонного гиганта в городе Тусон (Аризона). Оружием планируется оснастить истребители F-35, F/A-18E/F и F-15. Кроме того, ВВС США заказали у Raytheon еще две партии SDB II.
Авиабомбы SDB II способны уничтожать движущиеся цели независимо от времени суток и погодных условий. Оружие получило миллиметровый радар, инфракрасную камеру и полуактивный лазер. SDB II рассчитано на поражение целей на расстояние более 70 километров.
Вместо одной авиабомбы Mark-84 к стандартному балочному держателю BRU-61/A могут одновременно подвешиваться до четырех SDB II. Предыдущее поколение SDB производил Boeing.
|
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.11.2015 ВВС США могут закупить новые F-15, F-16 и F-18
28.01.2015 Наперегонки с «Томагавком»
27.11.2013 Последний довод королей
24.01.2013 Проверена возможность размещения авиабомб SDB II на F-35
14.01.2013 F-15 прикроет брешь проблемного F-35
03.09.2012 ВВС США модернизируют истребители F-15 и F-16
01.07.2009 Новинки парижского салона