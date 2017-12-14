США изготовили первую партию управляемых авиабомб второго поколения



GBU-53/B Small Diameter Bomb II (SDB II). Источник: raytheon.mediaroom.com. GBU-53/B Small Diameter Bomb II (SDB II). Источник: raytheon.mediaroom.com.

Американская компания Raytheon завершила производство первой партии управляемых высокоточных авиабомб SDB II (Small Diameter Bomb II), сообщает UPI.

Производство боеприпасов для ВВС И ВМС США проходило на заводах оборонного гиганта в городе Тусон (Аризона). Оружием планируется оснастить истребители F-35, F/A-18E/F и F-15. Кроме того, ВВС США заказали у Raytheon еще две партии SDB II.

Авиабомбы SDB II способны уничтожать движущиеся цели независимо от времени суток и погодных условий. Оружие получило миллиметровый радар, инфракрасную камеру и полуактивный лазер. SDB II рассчитано на поражение целей на расстояние более 70 километров.

Вместо одной авиабомбы Mark-84 к стандартному балочному держателю BRU-61/A могут одновременно подвешиваться до четырех SDB II. Предыдущее поколение SDB производил Boeing.