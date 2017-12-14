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США изготовили первую партию управляемых авиабомб второго поколения

15.12.2017 Lenta.ru 453 0
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Raytheon_SDB-53
GBU-53/B Small Diameter Bomb II (SDB II). Источник: raytheon.mediaroom.com.

Американская компания Raytheon завершила производство первой партии управляемых высокоточных авиабомб SDB II (Small Diameter Bomb II), сообщает UPI.

Производство боеприпасов для ВВС И ВМС США проходило на заводах оборонного гиганта в городе Тусон (Аризона). Оружием планируется оснастить истребители F-35, F/A-18E/F и F-15. Кроме того, ВВС США заказали у Raytheon еще две партии SDB II.

Авиабомбы SDB II способны уничтожать движущиеся цели независимо от времени суток и погодных условий. Оружие получило миллиметровый радар, инфракрасную камеру и полуактивный лазер. SDB II рассчитано на поражение целей на расстояние более 70 километров.

Вместо одной авиабомбы Mark-84 к стандартному балочному держателю BRU-61/A могут одновременно подвешиваться до четырех SDB II. Предыдущее поколение SDB производил Boeing.
14.12.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-18
F-35
GBU-39
Mark 84
Super Hornet
Компании
Boeing
Raytheon

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