Колумбия остается при "Кфирах"
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Истребитель Kfir ВВС Колумбии.
Источник: www.flickr.com
"Военный Паритет", 14 дек. 2017 - Израильская аэрокосмическая компания IAI отметила ряд событий для своего истребителя Kfir, включая завершение программы модернизации для Колумбии, планы по обновлению и возврату в эксплуатацию "Кфиров" в состав ВВС Шри-Ланки и продолжающиеся усилия по продаже дополнительных самолетов в США для оператора Red Air.
Выступая перед Jane’s 12 декабря, старший сотрудник IAI сказал, что последний из 22 модернизированных Block 60 Kfir был возвращен в колумбийские ВВС (Fuerza Aerea Colombiana: FAC) в тот же день, одновременно компания ведет переговоры с Шри-Ланкой о модернизации и возврату в строй пяти истребителей данного типа. В дополнение к этим двум программам IAI также продолжает переговоры с компанией Airborne Tactical Advantage Company (ATAC) по поставке дополнительной партии истребителей, ранее предназначенных для Аргентины.
Что касается колумбийской модернизации, президент и генеральный менеджер подразделения LAHAV IAI Бенджамин Коэн пояснил: "Сегодня Колумбия получает последний из 22 истребителей Block 60 Kfir, которые оснащены авионикой поколения 4.5. Это дает самолету большие возможности, которые сопоставимы с уровнем F-16 Block 52. Эта работа была выполнена в Колумбии".
Модернизированные колумбийские истребители Kfir участвовали в учениях ВВС США "Красный флаг" в 2012 году. "Новые, то есть модернизированные самолеты теперь готовы к следующим учениям, которые состоятся в период с февраля по март", сказал Коэн, и добавил: "Раньше они показывали очень высокую эффективность, и я надеюсь, что на этот раз они выступят еще лучше". ВВС Колумбии заявляли в 2013 году, что они ищут замену для ""Кфиров". Коэн считает, что этот план больше не рассматривается. "Насколько я понимаю, теперь они продолжат с нами сотрудничать", сказал он.
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14.12.2017
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