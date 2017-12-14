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В США испытали новые противокорабельные крылатые ракеты

15.12.2017 Российская газета 318 0
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КР AGM-158C LRASM
Противокорабельная крылатая ракета AGM-158C LRASM.
Источник: U.S Navy/Wikipedia.org

В США провели испытания новых противокорабельных крылатых ракет AGM-158C LRASM. Это происходило в районе побережья штата Калифорния. Как сообщил портал navaltoday.com со ссылкой на военных, испытания увенчались успехом.

Испытывали две крылатые ракеты. Их выпустили со стратегического бомбардировщика B-1 Lancer. Как отметили в корпорации Lockheed Martin, именно там и разрабатывали крылатые ракеты, они подтвердили все заявленные технические и боевые характеристики.

Long Range Anti-Ship Missile - AGM-158C LRASM - противокорабельная ракета большого радиуса действия. По заказу Минобороны США она спроектирована в корпорации Lockheed Martin. Имеет специальную форму и покрытие, которое снижает ее радиолокационное присутствие. Несет боевой заряд массой 450 килограммов и может преодолевать до 930 километров. Эти боеприпасы еще называют "умными", потому что они могут самостоятельно корректировать собственные действия.

По данным Минобороны США, новыми противокорабельными крылатыми ракетами AGM-158C LRASM оснастят ВВС и ВМС после 2018 года. Хотя отдельные ракеты уже стоят на вооружении в американской армии.


Светлана Цыганкова
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
JASSM
LRASM
В-1В Lancer
Компании
Lockheed-Martin

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