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Украинский танк "Булат" официально признали неудачным

15.12.2017 Российская газета 488 1
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Танк Т-64 "Булат"
Танк Т-64 "Булат".
Источник: Artemis Dread/wikimedia.org

Модернизированный украинский танк "Булат" из-за ряда недостатков не оправдал надежд командования ВСУ и отправлен в резерв. В танковых частях новые бронемашины заменяют на проверенные временем советские танки Т-64. Об этом "Оборонно-промышленному курьеру" заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный.

- Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64. Таким образом, необходимо создавать новые образцы, - сказал украинский военачальник.

Он также признал, что новейший украинский танк "Оплот" имеется в единственном экземпляре и находится в харьковском Институте танковых войск.

Отметим, что модернизация советского танка Т-64 на Украине началась в 2004 году. Бронемашина получила новую динамическую защиту "Нож", систему управления огнем "Иртыш", приборы наблюдения, пушку и двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Однако в результате модернизации боевая масса танка выросла на три с половинной тонны.

По словам оружейников, после апгрейда эффективная дальность стрельбы "Булата" по сравнению с Т-64 повысилась с 2000 до 2500 метров днем и с 600 до 1500 метров ночью. В свое время "Булаты" широко рекламировались украинскими СМИ, писали, что этот танк, якобы, превосходит российский Т-80У. Однако уже тогда военные эксперты отмечали, что мощность газовой турбины "восьмидесятки" составляет 1250 лошадиных сил, а у украинского танка - 850 лошадиных сил, что говорило само за себя.

Всего к 2014 году украинская армия получила 114 танков Т-64БМ "Булат".

Боевые действия на Донбассе показали, что динамическая защита "Нож" не справляется с кумулятивными и подкалиберными снарядами советского производства. По данным из открытой печати, в ходе боев под Донецком и Луганском было уничтожено 19 танков "Булат", и еще свыше 50 машин были подбиты и ремонтировались на танковом заводе в Харькове.


Николай Грищенко
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
559
№1
15.12.2017 16:07
Какая страна такие и танки. Т-64 танк СССР он им был и останется.
+1
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