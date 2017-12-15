Украинский танк "Булат" официально признали неудачным



Танк Т-64 "Булат".

Источник: Artemis Dread/wikimedia.org Танк Т-64 "Булат".Источник: Artemis Dread/wikimedia.org

Модернизированный украинский танк "Булат" из-за ряда недостатков не оправдал надежд командования ВСУ и отправлен в резерв. В танковых частях новые бронемашины заменяют на проверенные временем советские танки Т-64. Об этом "Оборонно-промышленному курьеру" заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный.

- Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64. Таким образом, необходимо создавать новые образцы, - сказал украинский военачальник.

Он также признал, что новейший украинский танк "Оплот" имеется в единственном экземпляре и находится в харьковском Институте танковых войск.

Отметим, что модернизация советского танка Т-64 на Украине началась в 2004 году. Бронемашина получила новую динамическую защиту "Нож", систему управления огнем "Иртыш", приборы наблюдения, пушку и двигатель мощностью 850 лошадиных сил. Однако в результате модернизации боевая масса танка выросла на три с половинной тонны.

По словам оружейников, после апгрейда эффективная дальность стрельбы "Булата" по сравнению с Т-64 повысилась с 2000 до 2500 метров днем и с 600 до 1500 метров ночью. В свое время "Булаты" широко рекламировались украинскими СМИ, писали, что этот танк, якобы, превосходит российский Т-80У. Однако уже тогда военные эксперты отмечали, что мощность газовой турбины "восьмидесятки" составляет 1250 лошадиных сил, а у украинского танка - 850 лошадиных сил, что говорило само за себя.

Всего к 2014 году украинская армия получила 114 танков Т-64БМ "Булат".

Боевые действия на Донбассе показали, что динамическая защита "Нож" не справляется с кумулятивными и подкалиберными снарядами советского производства. По данным из открытой печати, в ходе боев под Донецком и Луганском было уничтожено 19 танков "Булат", и еще свыше 50 машин были подбиты и ремонтировались на танковом заводе в Харькове.

Николай Грищенко