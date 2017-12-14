"Белый орел" сделал танковый парк Никарагуа лучшим в Латинской Америке
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Танк Т-72Б1 ВС Никарагуа.
Источник: rg.ru
Вооруженные силы Никарагуа в настоящее время обладают лучшим танковым парком среди государств Латинской Америки. По мнению военных экспертов, ни одна армия в данном регионе не может представить боевые машины, которые могли бы сравниться с прибывшими из России модернизированными Т-72Б1.
После первой демонстрации на салоне сухопутных вооружений "Технологии в Машиностроении - 2012", где танк был представлен в зимнем камуфляже, за ним закрепилось неофициальное название "Белый Орел".
Никарагуанские "семьдесятдвойки" имеют новейшую систему управления огнем, которая включает в себя прицел наводчика-оператора ПН-72 "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели и панорамный прибор командира машины ПКП-72 "Соколиный глаз" с тепловизором третьего поколения. Смонтирована навигационная система. Орудие снабжено улучшенным стабилизатором.
Еще одной особенностью данного танка является дистанционное управление 12,7-мм зенитным пулеметом.
Для улучшения эксплуатации машины механик-водитель получил в свое распоряжение информационно-управляющую систему шасси, которая информирует о возникающих неисправностях.
Также на танке появилась вспомогательная силовая установка, которая приводится в действие на стоянках для сбережения ресурса и экономии топлива.
Танк оснащен динамической защитой первого поколения и противокумулятивными решетчатыми экранами.
По большинству характеристик Т-72Б1, модернизированный на ОАО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Стрельне (Ленинградская область), превосходит имеющиеся у Чили "Leopard-2A4", не говоря уже о более старых танках: "Leopard-1A1, Leopard-1A5 и М-60А3 TTS армии Бразилии.
Т-72Б1 "Белый орел" в Никарагуа https://t.co/XRAZKCqs7M pic.twitter.com/Q02ZJjXMv5
- Komandante (@KomandanteS17) 14 декабря 2017 г.
Алексей Моисеев
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14.12.2017
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