Российские ударные беспилотники научат "сбиваться в стаи"



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: Виталий Аньков/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ.Источник: Виталий Аньков/РИА Новости

В России создают ударные беспилотники, которые смогут объединяться в групы и координировать взаимные действия по выполнению боевых задач, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор "Объединенной авиастроительный корпорации" Сергей Коротков.

"Сегодня применение просто летательного аппарата не решает тех задач, которые ставятся. Другое дело - когда он находится в сетецентрической связи и с наземными пунктами, и с соседними беспилотниками, работая в одной системе. Это достаточно сложная задача, которая решается и у нас, и у других стран", - сказал собеседник агентства.

По совам Сергея Короткова, главная техническая проблема при создании этих БПЛА, это разработка надежно защищенного канала связи, который не позволит "похищать" беспилотники или перенацеливать их.

Напомним, что в США тоже ведутся работы по созданию беспилотников, которые могут сбиваться в стаи и совместно выполнять поставленные задачи. О начале подобных разработок агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Пентагона объявило еще в 2015 году. Программа получила "сказочное" название Gremlins.

Пентагон поставил перед разработчиками главное условие - беспилотники должны быть недорогими, так как их срок службы не превышает 20 запусков. После этого аппараты нужно будет заменять на новые.

Однако год спустя российские конструкторы сообщили о создании эффективной системы борьбы со "стаями" беспилотников.

Речь идет о новейшем уникальном комплексе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Шиповник-АЭРО", который сможет не только взламывать бортовые компьютеры вражеских беспилотников, но и брать управление летательными аппаратами под полный контроль.

По словам специалистов ОПК, где создается уникальный комплекс РЭБ, взлом бортового компьютера БПЛА известной модели у "Шиповника" занимает одну секунду. Если же модель беспилотника неизвестна, то он переходит под контроль комплекса РЭБ за несколько минут.

Дмитрий Григорьев