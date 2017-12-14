Российские ударные беспилотники научат "сбиваться в стаи"
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Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Виталий Аньков/РИА Новости
В России создают ударные беспилотники, которые смогут объединяться в групы и координировать взаимные действия по выполнению боевых задач, сообщил "Интерфаксу" генеральный конструктор "Объединенной авиастроительный корпорации" Сергей Коротков.
"Сегодня применение просто летательного аппарата не решает тех задач, которые ставятся. Другое дело - когда он находится в сетецентрической связи и с наземными пунктами, и с соседними беспилотниками, работая в одной системе. Это достаточно сложная задача, которая решается и у нас, и у других стран", - сказал собеседник агентства.
По совам Сергея Короткова, главная техническая проблема при создании этих БПЛА, это разработка надежно защищенного канала связи, который не позволит "похищать" беспилотники или перенацеливать их.
Напомним, что в США тоже ведутся работы по созданию беспилотников, которые могут сбиваться в стаи и совместно выполнять поставленные задачи. О начале подобных разработок агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Пентагона объявило еще в 2015 году. Программа получила "сказочное" название Gremlins.
Пентагон поставил перед разработчиками главное условие - беспилотники должны быть недорогими, так как их срок службы не превышает 20 запусков. После этого аппараты нужно будет заменять на новые.
Однако год спустя российские конструкторы сообщили о создании эффективной системы борьбы со "стаями" беспилотников.
Речь идет о новейшем уникальном комплексе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Шиповник-АЭРО", который сможет не только взламывать бортовые компьютеры вражеских беспилотников, но и брать управление летательными аппаратами под полный контроль.
По словам специалистов ОПК, где создается уникальный комплекс РЭБ, взлом бортового компьютера БПЛА известной модели у "Шиповника" занимает одну секунду. Если же модель беспилотника неизвестна, то он переходит под контроль комплекса РЭБ за несколько минут.
Дмитрий Григорьев
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14.12.2017
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