Загрузка ракеты "Ярс" в шахту пусковой установки попала на видео



Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".

Источник: rg.ru Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".Источник: rg.ru

Минобороны России показало на видео перевозку и загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку Козельского ракетного соединения. Сложнейшая техническая операция прошла в рамках замены ракеты предыдущего поколения "Стилет" на новое более грозное оружие.

На кадрах видеоролика показана транспортировка ракеты, способной уничтожить целый мегаполис. Во время движения МБР "Ярс" сопровождают специальные машины полиции и бронетехника для защиты от нападения диверсантов. Перед началом загрузки ракету освятил священник, после чего 50-тонный "Ярс" на специальном станке загрузили в шахту пусковой установки.

Отметим, что дислоцируемая в Калужской области Козельское ракетное соединение - это первое в России соединение Ракетных войск стратегического назначения, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил.

Справка "РГ"

Первый пуск стратегического ракетного комплекса "Ярс", разработанного Московским институтом теплотехники, был произведен 29 мая 2007 года на полигоне "Плесецк" по полигону Кура. В стационарный ракетный комплекс "Ярс" входит десять ракет 15Ж67. За счет нового двигателя ракета быстрее уходит в стратосферу, ее корпус покрыт радиопоглощающей маскировкой. Дальность полета до 12 тысяч километров. В отличие от предшественников "Ярс" доставляет к цели четыре боеголовки и столько же ложных целей - они отвлекут на себя ракеты ПРО.

Николай Грищенко