ВВС Кении продемонстрировали ударные вертолеты AH-1F "Кобра"



AH-1F Cobra. Фото с сайта aircav.com. AH-1F Cobra. Фото с сайта aircav.com.

ЦАМТО, 14 декабря. Военно-воздушные силы Кении впервые официально продемонстрировали ударные вертолеты AH-1 "Кобра" в ходе состоявшегося 12 декабря празднования Дня независимости страны.

Два вертолета "Кобра" выполнили пролет над стадионом "Касарани" в Найроби.

Как сообщал ЦАМТО, в мае этого года в сети Интернет впервые появились фотографии фюзеляжа вертолета "Кобра" в пустынной камуфляжной окраске с обозначениями ВВС Кении. На фотографии машина была изображена в частично разобранном виде, без несущего и рулевого винтов, которые, вероятно, были демонтированы при перевозке. В июне появился видеоролик, на котором демонстрировался тот же или аналогичный вертолет, выполняющий полеты, предположительно, на авиабазе "Лайкипия" (Laikipia) в центральной Кении.

Впоследствии источник Jane's Defence Weekly, близкий к командованию ВВС Кении, подтвердил, что партия ударных вертолетов AH-1F "Кобра" была безвозмездно передана Иорданией. Количество машин не раскрывалось.

Судя по спутниковым фотографиям, на авиабазе "Лайкипия" в настоящее время размещается не более трех единиц AH-1 "Кобра".

По оценке экспертов, демонстрация новых ударных вертолетов была "смазана", поскольку на мероприятии присутствовало мало зрителей, а комментатор не смог отличить "Кобры" от переданных из состава ВС США многоцелевых вертолетов UH-1H "Хью-2".

AH-1F – это однодвигательный вертолет, оснащенный двигателем T53-L-703 компании Lycoming (в настоящее время Honeywell) мощностью 1800 л.с. Он вооружен трехствольной 20-мм пушкой M197 и может нести пусковые установки 70-мм неуправляемых ракет и противотанковые ракеты BGM-71 TOW.

Кения и Иордания тесно сотрудничают в военной сфере. В середине 2007 года Иордания продала африканскому государству 15 истребителей F-5 из наличия, а в сентябре прошлого года иорданские военнослужащие участвовали в учениях на территории Кении.

Ожидается, что вертолеты AH-1F расширят возможности ВС Кении по поддержке операций Сухопутных войск, прежде всего, в Сомали, где они, вероятно, будут применяться совместно с вертолетами "Хью-2".