Расчеты ракетных комплексов С-400 Балтийского флота отразили авиаудар условного противника



Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 Триумф. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Пусковые установки зенитной ракетной системы С-400 Триумф. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Официальный представитель флота Роман Мартов сообщил, что в ходе учений условный противник наносил авиационный удар с плотностью до четырех целей в минуту

КАЛИНИНГРАД, 14 декабря. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения ПВО Балтийского флота в ходе учений отразили авиационный удар условного противника в Калининградской области, произведя электронные пуски по воздушным целям, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В ходе учений условный противник наносил авиационный удар с плотностью до четырех целей в минуту. Его самолеты были успешно уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" - боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", - рассказал он, отметив, что прикрытие позиций С-400 обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" соединения ПВО.

По словам Мартова, на учениях боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где было проведено оперативное развертывание комплексов С-400 в боевой порядок. Воздушную обстановку в районе прикрытия их позиций осложняла имитация налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей, помехи создавали также средства радиоэлектронной борьбы.

Представитель флота заметил, что расчеты С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и боевых стрельбах на полигонах Ашулук в Астраханской области и Телемба в Бурятии. В 2017 году подразделения ПВО Балтфлота стали обладателями двух призов главнокомандующего ВМФ России.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРПК "Панцирь С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.