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Путин сообщил, что послать в Сирию полицейских из Северного Кавказа было его инициативой

15.12.2017 ТАСС 242 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент России добавил, что местное суннитское население им доверяет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что послать в Сирию полицейских из Северного Кавказа было его инициативой, которая увенчалась успехом.

"Это моя инициатива - послать туда в качестве полицейских именно выходцев с Северного Кавказа, потому что это в основном сунниты, и местное суннитское население им доверяет. И власти доверяют, потому что они российские военнослужащие. Получилось хорошо", - отметил он в четверг на большой ежегодной пресс-конференции.

"Ребята очень мужественно и дисциплинированно себя вели, что важно. Они чувствовали, какая на них лежит ответственность и выполняли свой долг достойно", - добавил российский лидер.

 

 
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир

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