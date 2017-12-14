

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент России добавил, что местное суннитское население им доверяет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что послать в Сирию полицейских из Северного Кавказа было его инициативой, которая увенчалась успехом.

"Это моя инициатива - послать туда в качестве полицейских именно выходцев с Северного Кавказа, потому что это в основном сунниты, и местное суннитское население им доверяет. И власти доверяют, потому что они российские военнослужащие. Получилось хорошо", - отметил он в четверг на большой ежегодной пресс-конференции.

"Ребята очень мужественно и дисциплинированно себя вели, что важно. Они чувствовали, какая на них лежит ответственность и выполняли свой долг достойно", - добавил российский лидер.