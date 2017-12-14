Клинцевич: Россия обеспечивает свою безопасность без гонки вооружений
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Франц Клинцевич. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Яна Лапикова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия качественно и эффективно обеспечивает свою безопасность, не втягивая себя в гонку вооружений, и президент РФ Владимир Путин подтвердил это в четверг на пресс-конференции, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Думаю, что после сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина прекратятся разговоры, что наши расходы на оборону непомерно велики - они, мол, убивают экономику", - заявил сенатор журналистам.
Он напомнил, что Путин назвал две цифры - 46 миллиардов и 700 миллиардов долларов. "Первая цифра - расходы на оборону в России, вторая - в США. Получается, что американцы тратят на оборону в 15 с лишним раз больше, чем мы. А еще несколько лет назад речь шла лишь о десятикратном превышении", - отметил сенатор.
Иными словами, сказал Клинцевич, Россия обеспечивает свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений.
"Хотя США нас прямо на это толкают. Опыт противостояния Советского Союза и США учтен нами в полной мере. И принципиально важно, что при таких сравнительно небольших расходах на оборону мы гарантированно обеспечиваем безопасность своей страны", - заявил он.
Это свидетельствует, подчеркнул Клинцевич, о качестве наших сегодняшних Вооруженных сил и качестве вооружения, которым они оснащены.
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14.12.2017
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