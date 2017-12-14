Канада начинает процедуру приобретения истребителей нового поколения



Истребитель F/A-18E Super Hornet. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net. Истребитель F/A-18E Super Hornet. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net.

ЦАМТО, 14 декабря. Правительство Канады 12 декабря официально объявило о намерении провести тендер на поставку истребителей нового поколения для замены состоящих на вооружении ВВС страны CF-18 (F/A-18) "Хорнет" компании Boeing.

По заявлению руководства Министерства национальной обороны, Канада начнет конкурс с целью покупки 88 современных истребителей общей стоимостью до 19 млрд. канадских долл. (14,8 млрд. долл. США по текущему курсу).

Консультации с производителями планируется начать в январе 2018 года, а официальные запросы об информации должны быть направлены до 28 февраля 2018 года. Официальный запрос о предложениях предполагается направить выбранным претендентам в середине 2019 года и в начале 2022 года выбрать победителя конкурса. Ожидается, что первый самолет нового поколения будет поставлен ВВС Канады к 2025 году.

Одновременно были обновлены требования к новому самолету для замены CF-18. Разработанное несколько лет назад ТТЗ фактически исключало все варианты, кроме F-35 "Лайтнинг-2". Сейчас задание изменено для обеспечения открытого конкурса. В частности, из числа обязательных требований исключено обеспечение малозаметности.

Предложения претендентов планируется оценивать с учетом технических характеристик, стоимости продажи, а также соответствия политике Канады, которая предусматривает обеспечение максимальных экономических преимуществ для национальных производителей и вовлечение их в процесс производства. Победитель должен будет реализовать сопутствующую офсетную программу на сумму, равную стоимости поставочного контракта.

Кроме того, Канадская служба государственных услуг и закупок (PSPC) впервые заявила о намерении оценить "деловую репутацию" участников торгов. При этом нанесение любым претендентом ущерба канадским экономическим интересам будет отнесено к негативным факторам. Министр общественных работ и закупок Канады Карла Куолтроу сообщила, что по данному критерию будет проведена оценка претендентов, подавших заявки в рамках данного тендера, а в перспективе аналогичная практика будет применяться ко всем закупкам.

Нетрудно догадаться, что данное решение напрямую касается компании Boeing и ее иска в отношении канадской компании Bombardier. В сентябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже заявил, что Канада не будет вести дела с Boeing во время судебного разбирательства. Таким образом, маловероятно, что компания Boeing будет выбрана победителем тендера, если продолжит судебный процесс против Bombardier. Кроме того, подобные действия ставят под угрозу другие потенциальные закупки самолетов у американского производителя, к примеру, в рамках замены заправщиков CC-150 "Поларис" (A310-300) и разведывательных самолетов CP-140 "Орора" (P-3 "Орион").

В качестве временной меры до закупки новых истребителей правительство Канады намерено приобрести 18 истребителей F/A-18 "Хорнет" и сопутствующие запасные части в Австралии. Это решение принято вместо ранее планировавшейся покупки новых F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing. Причиной такого "разворота" является ведущийся канадским правительством и компанией Boeing торговый спор, связанный с компанией Bombardier, на которую в апреле американская корпорация подала жалобу в Министерство торговли США, обвиняя ее в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге при продаже в США по сниженным ценам самолетов "C"-серии. Канадская компания и правительство опровергают выдвинутые обвинения.

Дополнительные самолеты "Хорнет" позволят Канаде обеспечить выполнение своих обязательств перед НАТО и в рамках объединенной системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD (North American Aerospace Defense Command).

По информации представителей оборонного ведомства Канады, австралийское правительство уже передало письмо с указанием стоимости самолетов "Хорнет". Стоимость запасных частей будет рассчитана к концу декабря.