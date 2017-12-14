Корпорация УВЗ ведет освоение капитального ремонта БТР-82АМ
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Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край).
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"
ЦАМТО, 14 декабря. В рамках решения Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ 81 Бронетанковый ремонтный завод (в составе УВЗ) провел капремонт бронетранспортера БТР-82АМ. В ближайшие дни опытный образец машины выйдет на этап предварительных испытаний.
81 БТРЗ специализируется на капитальном ремонте с модернизацией бронетранспортеров БТР-80 с приведением их к модификации БТР-82АМ. Освоение технологии капремонта БТР-82АМ – следующий шаг в развитии производства.
Бронетранспортер БТР-82АМ существенно отличается от БТР-80 в части вооружения, приборов ночного видения, прицельных комплексов и средств связи. Для его капремонта требуется специальная технологическая оснастка и приспособления для проведения работ.
В ближайшие дни в соответствии с программой специалисты 81 БТРЗ приступают к проведению предварительных испытаний опытного изделия, после чего возможно участие в конкурсе на получение госзаказа Минобороны, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
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14.12.2017
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