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Корпорация УВЗ ведет освоение капитального ремонта БТР-82АМ

15.12.2017 ЦАМТО 374 0
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БТР-82АМ
Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край).
Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"

ЦАМТО, 14 декабря. В рамках решения Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ 81 Бронетанковый ремонтный завод (в составе УВЗ) провел капремонт бронетранспортера БТР-82АМ. В ближайшие дни опытный образец машины выйдет на этап предварительных испытаний.

81 БТРЗ специализируется на капитальном ремонте с модернизацией бронетранспортеров БТР-80 с приведением их к модификации БТР-82АМ. Освоение технологии капремонта БТР-82АМ – следующий шаг в развитии производства.

Бронетранспортер БТР-82АМ существенно отличается от БТР-80 в части вооружения, приборов ночного видения, прицельных комплексов и средств связи. Для его капремонта требуется специальная технологическая оснастка и приспособления для проведения работ.

В ближайшие дни в соответствии с программой специалисты 81 БТРЗ приступают к проведению предварительных испытаний опытного изделия, после чего возможно участие в конкурсе на получение госзаказа Минобороны, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
14.12.2017
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ

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