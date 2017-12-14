Корпорация УВЗ ведет освоение капитального ремонта БТР-82АМ



Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край).

Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод" Модернизированный до уровня БТР-82АМ бронетранспортер на АО "81 бронетанковый ремонтный завод". Армавир (Краснодарский край).Источник: АО "81 бронетанковый ремонтный завод"

ЦАМТО, 14 декабря. В рамках решения Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ 81 Бронетанковый ремонтный завод (в составе УВЗ) провел капремонт бронетранспортера БТР-82АМ. В ближайшие дни опытный образец машины выйдет на этап предварительных испытаний.

81 БТРЗ специализируется на капитальном ремонте с модернизацией бронетранспортеров БТР-80 с приведением их к модификации БТР-82АМ. Освоение технологии капремонта БТР-82АМ – следующий шаг в развитии производства.

Бронетранспортер БТР-82АМ существенно отличается от БТР-80 в части вооружения, приборов ночного видения, прицельных комплексов и средств связи. Для его капремонта требуется специальная технологическая оснастка и приспособления для проведения работ.

В ближайшие дни в соответствии с программой специалисты 81 БТРЗ приступают к проведению предварительных испытаний опытного изделия, после чего возможно участие в конкурсе на получение госзаказа Минобороны, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".