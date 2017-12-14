Военная полиция ЗВО получит 140 специальных автомобилей УАЗ "Патриот"



Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».

Источник: topwar.ru Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 14 декабря. В начале 2018 года военная полиция Западного военного округа (ЗВО) получит 140 специальных патрульных автомобилей УАЗ-3163 "Патриот".

Новые патрульные автомобили военной полиции оборудованы сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, приспособлением для временного размещения бронежилетов и пулестойких шлемов, выносной автомобильной лебедкой, системой ГЛОНАСС и отсеком для двух задержанных.

Полноприводные автомобили УАЗ-3163 "Патриот" оснащены автоматическими коробками передач и предпусковыми подогревателями. Мощность бензинового двигателя составляет 128 л.с. Снаряженная масса 2,1 т, грузоподъемность – 0,5 т, вместимость – до 9 человек, максимальная скорость – 150 км/час.

Поступление новой техники существенно увеличит мобильность подразделений военной полиции округа и повысит эффективность выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба ЗВО.