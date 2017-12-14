Военная полиция ЗВО получит 140 специальных автомобилей УАЗ "Патриот"
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Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот».
Источник: topwar.ru
ЦАМТО, 14 декабря. В начале 2018 года военная полиция Западного военного округа (ЗВО) получит 140 специальных патрульных автомобилей УАЗ-3163 "Патриот".
Новые патрульные автомобили военной полиции оборудованы сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, приспособлением для временного размещения бронежилетов и пулестойких шлемов, выносной автомобильной лебедкой, системой ГЛОНАСС и отсеком для двух задержанных.
Полноприводные автомобили УАЗ-3163 "Патриот" оснащены автоматическими коробками передач и предпусковыми подогревателями. Мощность бензинового двигателя составляет 128 л.с. Снаряженная масса 2,1 т, грузоподъемность – 0,5 т, вместимость – до 9 человек, максимальная скорость – 150 км/час.
Поступление новой техники существенно увеличит мобильность подразделений военной полиции округа и повысит эффективность выполнения задач по предназначению, сообщает пресс-служба ЗВО.
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14.12.2017
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