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В Никарагуа поставлена партия модернизированных танков Т-72

15.12.2017 ЦАМТО 325 0
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Танк Т-72М1
Поставленный из России модернизированный танк Т-72М1 сухопутных войск Никарагуа. Манагуа, 15.08.2016.
Источник: МО Никарагуа

ЦАМТО, 14 декабря. Партия российских модернизированных танков Т-72 уже поставлена в Никарагуа, ожидается, что в феврале 2018 года состоится визит в эту страну вице-премьера Дмитрия Рогозина, в ходе которого планируется обсудить покупку трех самолетов Sukhoi Superjet.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил посол Никарагуа в РФ Хуан Эрнесто Васкес Арайа.

"В феврале у нас будет встреча межправкомиссии. Ждем, что Дмитрий Рогозин, который с российский стороны возглавляет комиссию, посетит Никарагуа. Будем обсуждать несколько проектов, в числе которых модернизация международного аэропорта Манагуа, покупка трех самолетов Sukhoi Superjet для нашей национальной авиакомпании… идут разговоры с группой ГАЗ о покупке 1200 автобусов", – заявил посол журналистам.

"Танки Т-72 уже давно в Никарагуа, они были представлены на военном параде в сентябре. Это нормальная помощь в модернизации наших вооруженных сил, мы очень тесно сотрудничаем в этой сфере", – заявил посол журналистам. Он не стал уточнять, сколько танков уже поставлено в страну, отмечает агентство.
14.12.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Никарагуа
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Т-72
Компании
ГАЗ Группа
Персоны
Рогозин Дмитрий

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