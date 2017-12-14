Определен облик многоцелевой АПЛ пятого поколения "Хаски"



Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

ЦАМТО, 14 декабря. Облик многоцелевой АПЛ пятого поколения "Хаски" определен, готов аванпроект корабля, заявил в интервью "РИА Новости" начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Олег Власов.

"Мы представляем аванпроект нашему генеральному заказчику, в данном случае главкому ВМФ. 20 декабря к нам приезжает главком, которому все эти технические данные мы представим", – сказал О.Власов.

Как напоминает агентство, на церемонии спуска на воду РПКСН "Князь Владимир" главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что научно-исследовательская работа (НИР) по проекту многоцелевых АПЛ проекта "Хаски" будет завершена в следующем году.

Ранее замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что строительство новейшей многоцелевой АПЛ проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) 2018-2025 гг.

На сегодняшний день открытой информации о проекте мало, однако известно, что эта АПЛ будет нести новейшую гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон", отмечает "РИА Новости".

Ракетный комплекс с "Цирконом" является новейшей разработкой российских конструкторов. Первые информация о его создании появилась в СМИ в феврале 2011 года. Предположительное обозначение перспективного ракетного комплекса "Циркон" – 3К-22, гиперзвуковой ракеты – 3М22.

Со ссылкой на открытые источники "РИА Новости" сообщает, что разработкой ударного корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" занимается "НПО Машиностроения". Информация о технических характеристиках "Циркона" держится в секрете, предположительно, ее дальность может составлять 300-400 км, скорость ракеты должна составлять порядка 5-6М.