Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" готово к экспедиции в Индийский океан
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Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота Адмирал Владимирский.
Источник: © Фото : управление навигации и океанографии Минобороны РФ
ЦАМТО, 14 декабря. ОИС ВМФ России "Адмирал Владимирский" 15 декабря выйдет из Кронштадта в дальний гидрографический поход в Индийский океан в рамках 2-й международной экспедиции, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.
Экипажу судна и экспедиционному отряду поставлена задача выполнить гидрометеорологические наблюдения и работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.
Поход ОИС "Адмирал Владимирский" продлится около 6 месяцев.
Главная задача похода – комплексные океанографические исследования в Индийском океане.
Предусмотрены деловые заходы в ряд иностранных портов. В частности, "Адмирал Владимирский" посетит сицилийский порт Мессина (Италия), где спланированы памятные мероприятия в честь 110-летия подвига моряков и гардемаринов отряда кораблей Российского флота под командованием адмирала В.И.Литвинова, совершенного при оказании помощи жителям разрушенного землетрясением города (8 января 1908 года материковая часть Италии, остров Сицилия подверглись ударам землетрясения силой 7,5 баллов по шкале Рихтера и вызванного им цунами, число погибших превысило 100 тыс. человек).
Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" и экипаж полностью готовы к выполнению поставленных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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14.12.2017
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