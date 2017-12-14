Технику и вооружение саперов морем направили из Сирии в Россию



Робототехнический комплекс "Уран-6".

Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Робототехнический комплекс "Уран-6".Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В том числе морем направили бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь" и робототехнические комплексы "Уран-6"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Техника и вооружение отряда Международного противоминного центра ВС РФ доставляются морским транспортом из Сирии в Россию, сообщили в Минобороны РФ.

"В Россию из Сирии морским транспортом отправлены специальная инженерная и автомобильная техника, оборудование и снаряжение отряда Международного противоминного центра ВС РФ. Противоминные машины, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили "Тайфун", "Рысь", специальная инженерная техника и робототехнические комплексы "Уран-6" были загружены в пункте материально-технического обеспечения ВМФ (Тартус)", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в пункт постоянной дислокации в Нахабине был доставлен личный состав отряда. По информации Минобороны, уникальное оборудование российских инженеров, а также опыт разминирования позволили в кратчайшие сроки организовать подготовку специалистов для сирийской армии. Специалистами Международного противоминного центра в Сирии подготовлены более 740 специалистов, которые уже успешно разминируют города и населенные пункты страны.

За время работы в Сирии саперы Международного противоминного центра разминировали более 6,5 тыс. га территории страны, 1,5 тыс. дорог, более 17 тыс. зданий и сооружений, обезвредили и уничтожили свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов (более 30 тыс. самодельных).