Путин: Россия обеспечит свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений



Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия обеспечит свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений, заявил в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин.

"Теперь по поводу наших военных расходов. Мы знаем, мы видим эти процессы, понимаем, к чему конкретно действия (США) могут привести. Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений", - сказал глава государства.