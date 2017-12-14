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Кубанские военные врачи вернулись из Сирии

15.12.2017 РИА Новости 188 0
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Российские врачи во время приема жителей населенного пункта Каукаб в Сирии. Архивное фото
Российские врачи во время приема жителей населенного пункта Каукаб в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Военнослужащие 32-го отдельного медицинского отряда вернулись из Сирии на Кубань, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Twitter.

Из Сирии вернулись наши врачи, 32 отдельный медицинский отряд. Они выполняли свой долг, лечили и спасали военных и мирное население в тяжелейших условиях войны. Рад лично пожать руки героям. Добро пожаловать на Родину! pic.twitter.com/mG717j5wzH

- Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 14 декабря 2017 г.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы - Хмеймим и Тартус.

"Из Сирии вернулись наши врачи, 32 отдельный медицинский отряд. Они выполняли свой долг, лечили и спасали военных и мирное население в тяжелейших условиях войны. Добро пожаловать на Родину!" - отметил губернатор в своём микроблоге.

Заместитель начальника штаба ВДВ России Олег Пальгуев при встрече с военными поздравил их с успешным выполнением особых задач и возвращением домой. "В тяжелых, порой невыносимых условиях вы спасали жизни людей и дарили им надежду", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в четверг в Анапе состоится торжественная встреча военнослужащих 32-го отдельного медицинского отряда.

В составе группы около 30 человек: врачи, средний медицинский персонал и специалисты вспомогательных служб 32-го отдельного медицинского отряда седьмой гвардейской десантно-штурмовой (горной) краснознаменной дивизии. В Сирии они обеспечивали работу российского Центра по применению враждующих сторон.

По данным Минобороны РФ, отряд оказал помощь 20 тысячам человек, в том числе 5 тысячам детей, проведено 500 хирургических операций. Военные медики находились в Сирии около двух с половиной месяцев.

По данным краевых властей, с первого дня контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике участвовали летчики авиационных баз и военных частей других родов войск Краснодарского края. Многие представлены к государственным и ведомственным наградам.

* Террористическая организация, запрещенная в России
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина

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