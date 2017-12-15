Россия может преподнести Швеции грустный рождественский подарок — ракеты "Искандер" с ней по соседству



Воспитанники Уссурийского суворовского военного училища осматривают ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Воспитанники Уссурийского суворовского военного училища осматривают ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Но почему разговоры о ракетах заставляют улыбаться финских военных, которые специализируются на России?

Профессор военных наук Петтери Лалу (Petteri Lalu) считает, что вскоре в регионе Балтийского моря можно будет услышать грустные новости.

"Я совсем не удивлюсь, если на Рождество шведы получат ракеты "Искандер" по соседству", - говорит он.

Мнение Лалу о том, что в Калининграде скоро будут размещены новые ракеты, основывается на российских открытых источниках. В конце ноября сообщалось, что полигон Капустин Яр передал "Искандеры" 152-й гвардейской ракетной бригаде Западного военного округа.

Российская военная газета "Красная Звезда" писала, что после отработки практических действий будут проведены тактические учения. Затем военная техника и личный состав будут отправлены железнодорожным транспортом к месту постоянной дислокации.

Авторитетная британская газета Jane's, которая специализируется на военной тематике, еще в феврале 2016 года опубликовала фотографию, на которой показано, как Россия устанавливает новые системы ПРО для 152-й гвардейской ракетной бригады в Калининграде.

Подполковник Лалу возглавляет группу, специализирующуюся на российской тематике, которая была основана в начале 2017 года в Университете национальной обороны Финляндии. Цель работы группы - исследование военных стратегий, политики безопасности и военного дела России, а также участие в общественном диалоге.

В группу входят, помимо Лалу, бывший военный атташе Финляндии в Москве, подполковник Юхани Пихлаямаа (Juhani Pihlajamaa), подполковник Пентти Форсстрём (Pentti Forsström), который скоро будет защищать диссертацию, и доцент Катри Пюннённиеми (Katri Pynnöniemi).

Пюннёниеми занимается вопросами политики безопасности России, она - ведущий исследователь в составе профессуры Университета национальной обороны Финляндии и Университета Хельсинки. Она работает как в Университете национальной обороны Финляндии, так и в Александровском институте при Университете Хельсинки, который специализируется на исследованиях России и Восточной Европы.

Члены группы также преподают в Университете национальной обороны и принимают участие в различных преподавательских семинарах.

"В Университете национальной обороны всегда была необходимость в исследованиях, посвященных России и военному делу этой страны. Структура создана, теперь начинается активный этап работы", - говорит Лалу.

"Мы пытаемся понять, почему Россия предпринимает тот или иной шаг, в чем состоит ее логика", - говорит Катри Пюннёниеми.

"Нужно попытаться понять принципы другой стороны и понять общую картину, в которой принимаются решения".

"Искандер" - баллистическая ракета ближнего радиуса действия. В России их используют в 11 бригадах. Кроме этого, у вооруженных сил страны есть договоренность о поставке военной техники в две другие бригады. В каждом комплексе "Искандер" 12 самоходных пусковых установок.

Россия разместила бригады, использующие ракеты "Искандер", во всех четырех военных округах. По соседству с Финляндией ракетные бригады Западного военного округа находятся в городах Луге и Шуе.

"Искандеры" стали инструментом российского информационного воздействия. Перемещение ракет обычно широко освещают. Так поступают и в тех случаях, когда ракеты появляются в Калининграде.

"В каком-то смысле "Искандер" - конкретное оружие. Ракеты летят из одной страны в другую. Один "Искандер" - это 500-килограммовая бомба, которую направляют ракетой в какое-нибудь место", - говорит Лалу.

"Но удары одного истребителя-бомбардировщика могут оказаться мощнее, чем удар целой ракетной бригады, не говоря об ударе флотилии или артиллерии дивизиона".

По мнению представителей сил обороны Финляндии, войны в Грузии, на Украине и в Сирии учат нас тому, что новая военная техника, например, ракеты, не исключают автоматически предыдущие разработки.

По словам Лалу, шум вокруг "Искандеров" иногда веселит финских военных. Причина заключается в том, что ракеты были в Луге еще в 2011 году. Ранее там были размещены ракеты "Точка", которые тоже могли достичь территории Финляндии.

"Для нас эти изменения не так критичны, как, например, для Швеции, для которой появление "Искандеров" означает, что они неожиданно оказались в радиусе действия российских баллистических ракет. А мы живем с этим уже десятилетиями. Мы знаем, что по нашей территории может начаться огонь, если кто-то вдруг нажмет на кнопку".

Лалу обращает внимание, что в Финляндии разговоры о воздействии со стороны России всегда приводят к рассуждениям о военной мощи России.

"Всем бросается в глаза только военное воздействие. Пожалуй, это неправильное представление о том, что россияне понимают под воздействием. Сами русские не думают, что все вопросы решаются только топотом военных сапог".

Лалу ссылается на мнение начальника Генштаба Валерия Герасимова, согласно которому невоенного воздействия должно быть в конфликтах в четыре раза больше, чем военного. Имеется в виду, например, информационная война, дипломатическое, экономическое и культурное влияние.

"Я не верю, что в международных отношениях есть зоны, свободные от воздействия. Что подействует, а что - нет, уже другое дело".

Несколько лет назад Россия сообщила, что собирается сформировать на севере две так называемые арктические бригады.

Одна из них находится в Печенге. Ее задача - защищать во время кризисных ситуаций размещенный на Кольском полуострове важнейший российский флот - Северный флот.

Вторую арктическую бригаду, то есть 80-ю моторизированную пехотную бригаду, Россия разместила в селе Алакуртти, вблизи финской границы.

По мнению Лалу, Россия четко дала понять, что главная зона деятельности бригады в Алакуртти - Северный морской путь, а не Финляндия.

Бригада в Алакуртти пока еще находится на стадии формирования. Сейчас там примерно две тысячи солдат - значительно меньше, чем в обычной бригаде с шестью тысячами солдат. В бригаде нет тяжелых боевых танков. Согласно открытым источникам, казармы гарнизона находятся в хорошем состоянии, как и военная техника.

"Там есть особая техника, например, новая российская снегоходная гусеничная техника. Опубликованные данные о техническом оснащении подтверждают его предназначение. Бригада должна быть способна функционировать на территориях у Северного морского пути".

В российских вооруженных силах проводится долгосрочная реформа, которая началась после войны в Грузии в 2008 году. Изменения коснулись вооружений, военной подготовки и казарм. Зарплата военных стала значительно выше. Цель реформы - повышение престижности военной профессии.

Лалу говорит, что Россия готовится выйти из обостряющегося кризиса, поднимая уровень своей готовности. В то же время она разрабатывает способы выдерживать продолжительные кризисы, длящиеся годами. Следующая цель - развить самодостаточность и активнее использовать российский интернет.

Все эти цели пока еще не достигнуты.

Россия, например, не смогла создать бригады постоянной боевой готовности, которые могли бы быть задействованы в боевых действиях полностью. Причина заключается в том, что бригады сухопутных сил по-прежнему являются учебными подразделениями для солдат действительной военной службы, которые пополняются два раза в год.

"Российский образ мысли таков, что у солдат действительной военной службы должно быть полгода военной подготовки за спиной, прежде чем их можно будет отправить участвовать в военных действиях. Бригада постоянно не готова к боевым действиям, потому что она постоянно проходит подготовку", - говорит Лалу.

В результате российские бригады постоянной боевой готовности на практике являются боевыми подразделениями размером с батальон, которые состоят из одной тысячи человек. В бригаде из шести тысячи человек всего один или два таких батальона.

Россия использует войну в Сирии для подготовки своих военных. В Сирии можно проверить действенность военных преобразований. В Сирии проходят обучение как командующие сухопутных и воздушных подразделений, так и военные летчики.

Юхани Пихлаямаа рассказывает, что, например, большая часть новейших истребителей Су-35, размещенных вблизи Финляндии, была отправлены в Сирию.

"В Сирии можно получить важный опыт".

Группа Университета национальной обороны Финляндии проанализировала военные учения "Запад", которые проводились осенью. Многие эксперты полагали, что Россия отрабатывает там нападение на Запад.

"Действия, которые отрабатывались во время учений "Запад", были оборонительными. Захват стран Прибалтики или Сувалкского коридора не отрабатывался", - говорит Пихлаямаа.

По словам Пихлаямаа, сначала во время учений "Запад" отрабатывали сценарий предотвращения небольшой цветной революции. После этого отрабатывался сценарий попытки смены власти с вмешательством иностранного государства.

"Согласно нашим выводам, то, что россияне назвали учениями "Запад", в целом отвечало поставленным Россией задачам и проходило на тех территориях, которые были заявлены ранее".

Проблема состоит в том, что в то же время в России проводились другие ежегодные учения, которые многие объединили с учениями "Запад".

"Это неправильно. К учениям "Запад" не надо добавлять учения всех военных округов. Так можно насчитать большое количество учений, но все вместе складывать не нужно".

В учениях "Запад" не хватает некоторых деталей, которые могли бы там быть. Например, перевод ракет "Искандер" в Калининград.

Насколько правильный образ России создается в финских СМИ?

"Финляндия передает довольно реалистичные новости, связанные с политической жизнью России. В Финляндии сообщается, что произошло в политической жизни России и как Путин руководит страной. Никакого преувеличения нет", - говорит Катри Пюннёниеми.

"Некоторые темы у нас не освещаются. Например, бедность, разное развитие регионов, положение ислама и религии в целом".

Пюннёниеми поднимает тему войны на Украине, которая практически не отражена в новостях, хотя на Украине каждую неделю умирают и получают ранения десятки человек.

"Эта тема отошла на задний план. Общая картина остается размытой".

Ярмо Хухтанен (Jarmo Huhtanen)

Helsingin Sanomat, Финляндия