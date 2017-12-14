На Кубани пройдет торжественная встреча российских военных из Сирии
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Российские военные медики оказывают помощь жителю Пальмиры. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Торжественная встреча военнослужащих 32-го отдельного медицинского отряда, которые возвращаются из Сирии, состоится в четверг в Анапе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы - Хмеймим и Тартус.
"Торжественная встреча военнослужащих 32-го отдельного медицинского отряда состоится сегодня в Анапе. В мероприятии примет участие (губернатор) Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.
Военных медиков поприветствуют замначальника штаба ВДВ по разведке, генерал-майор Олег Польгуев и начальник третьего управления, замначальника главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ генерал-майор Олег Колочев.
"С первого дня контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике участвовали летчики авиационных баз и военных частей других родов войск Краснодарского края. Многие представлены к государственным и ведомственным наградам", - добавили в краевой администрации.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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14.12.2017
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