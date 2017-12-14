В МИД оценили перспективы применения информационных технологий в войнах
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Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Информационно-коммуникационные технологии могут использоваться для провокации конфликта и даже войны между государствами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Недостаточный уровень киберзащищенности приводит к стагнации мирового развития, ведет к спаду деловой активности. В безопасности в цифровой сфере сегодня не может чувствовать себя никто - ни граждане, ни бизнес, ни государство. Ситуацию усугубляет то, что фактически в мире уже не первый год гонка информационных вооружений", - заявил он на международной конференции по кибербезопасности, проходящей в четверг в Москве.
"ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) могут стать детонатором развязывания межгосударственного военного конфликта, посредством киберпровокации можно довести государства до состояния конфронтации и даже войны", - добавил он.
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14.12.2017
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