В МИД оценили перспективы применения информационных технологий в войнах



Кибербезопасность. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Кибербезопасность. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Информационно-коммуникационные технологии могут использоваться для провокации конфликта и даже войны между государствами, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Недостаточный уровень киберзащищенности приводит к стагнации мирового развития, ведет к спаду деловой активности. В безопасности в цифровой сфере сегодня не может чувствовать себя никто - ни граждане, ни бизнес, ни государство. Ситуацию усугубляет то, что фактически в мире уже не первый год гонка информационных вооружений", - заявил он на международной конференции по кибербезопасности, проходящей в четверг в Москве.

"ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) могут стать детонатором развязывания межгосударственного военного конфликта, посредством киберпровокации можно довести государства до состояния конфронтации и даже войны", - добавил он.