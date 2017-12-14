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Госдума приняла закон о наказании за нарушения в сфере гособоронзаказа

15.12.2017 РИА Новости 773 0
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей "Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа".

Согласно законопроекту, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, наказывается штрафом в размере от 1 до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Также вводится статья "Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа". По ней предусматриваются такие же санкции, как и по статье "Злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ", максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, законопроектом вносятся дополнения, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ

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