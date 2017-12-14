В США выпустят марку в честь первой американки, совершившей полет в космос



Логотип National Aeronautics and Space Administration.

Источник: http://ytimg.com/ Логотип National Aeronautics and Space Administration.Источник: http://ytimg.com/

Памятная марка выйдет в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Почтовая служба США выпустит марку с изображением Салли Райд (1951-2012) - первой американки, совершившей в 1983 году полет в космос. Райд стала третьей женщиной в истории - после советских женщин-космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой - побывавшей на орбите.

На почтовой миниатюре, точная дата выпуска которой пока не названа, будет помещен портрет Салли Райд на фоне изображения стартующего корабля многоразового использования.

Салли Райд, выпускница Стэнфордского университета, была зачислена в отряд астронавтов NASA в 1978 году. В 1983 и 1984 годах она совершила два полета на космическом корабле многоразового использования Challenger общей продолжительностью 14 суток. После катастрофы космического корабля Challenger в январе 1986 года Райд была зачислена в состав комиссии по расследованию причин трагедии. При администрации Обамы Салли Райд входила в состав комиссии по разработке планов будущих пилотируемых полетов. В 2012 году в возрасте 61 года она скончалась в штате Калифорния от онкологического заболевания.

"Салли Райд, ставшая первой женщиной-астронавтом, была источником вдохновения для всей страны", - отметила Почтовая служба США, объявляя о предстоящем в 2018 году выпуске почтовой миниатюры в ее честь.

Согласно правилам, установленным Общественным консультативным комитетом по выпуску почтовых марок, на почтовых миниатюрах США нельзя размещать изображения живых людей. С 2018 года вводится новое правило, согласно которому возможность размещения портрета какого-либо деятеля на американской почтовой марке будет рассматриваться не ранее чем через три года после его кончины.

Кроме того, действует правило, по которому изображения должны в основном касаться США или же тем, имеющих отношение к США. Другие темы для почтовых миниатюр консультативный комитет может рассматривать лишь в том случае, если они оказали значительное влияние на американскую историю, культуры или окружающую среду. События негативного плана на американских почтовых миниатюрах не отражаются.