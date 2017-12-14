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Эксперт: Мексика намерена отправить на Луну восемь роботов во второй половине 2019 года

15.12.2017 ТАСС 252 0
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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

Как заявил глава лаборатории космической техники Национального автономного университета Густаво Медина Танко, роботы должны образовать солнечную панель на лунной поверхности

МЕХИКО, 13 декабря. Мексика собирается во второй половине 2019 года реализовать проект "Автономное строительство структур на поверхности Луны", для чего отправит на спутник Земли роботов. Об этом, как сообщила 13 декабря электронная версия газеты El Universal, заявил глава лаборатории космической техники Национального автономного университета Густаво Медина Танко.

"Речь идет о восьми автономных роботах с искусственным интеллектом, общим весом менее 8 кг, - сказал Танко. - После запуска они окажутся на разных участках лунной поверхности, а потом им нужно будет объединиться, чтобы образовать солнечную панель". По мнению эксперта, подобная технология, возможно, уже в ближайшем будущем позволит при помощи таких роботов "построить лунную базу, чтобы приступить к завоеванию не только Марса, но и космоса".

Помощь в доставке роботов на Луну должна будет оказать американская компания Astrobotic Technology. Финансирование проекта обеспечивает мексиканский Национальный совет по науке и технологии.
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Мексика
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Робот

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