Гендиректор ЦИАМ: ОКР по авиадвигателю шестого поколения начнутся через 10 лет
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Турбовентиляторный двигатель со смешением потоков PowerJet SaM146 (СМ146). Источник: http://www.comgun.ru/.
Михаил Гордин отметил, что пока есть только набор технологий, который необходим для создания двигателя шестого поколения
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию авиационного двигателя шестого поколения начнутся в России через 10 лет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.
"Сейчас принято считать, что в серию выходят двигатели пятого поколения, а также ведется разработка двигателей шестого поколения. Опытно-конструкторские работы по шестому поколению начнутся, наверное, только лет через 10. По пятому они [ОКР] сейчас либо завершаются, либо уже завершены", - сказал он.
Гордин привел в пример гражданский двигатель пятого поколения ПД-14, который завершает процесс испытаний и сертификации, а через некоторое время начнет производиться серийно. ЦИАМ (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") выполнил часть проектных работ, участвует в инженерных и сертификационных испытаниях.
Также институт проводил испытания для сертификации модификаций двигателей ПС-90А и ПС-90А1, ПС-90А2 и ПС-90А3, SaM146, вспомогательных силовых установок, а также подтверждал сертификаты зарубежных силовых установок для использования на российских самолетах и вертолетах.
Говоря о двигателе шестого поколения, Гордин отметил, что пока есть только набор технологий, который необходим для его создания.
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14.12.2017
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