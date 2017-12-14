Работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35 могут начаться через шесть лет



Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.

Источник: http://infreactor.org/ Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.Источник: http://infreactor.org/

Гендиректор Центрального института авиационного моторостроения Михаил Гордин пояснил, что в ближайшие годы будет создан необходимый научно-технический задел для начала опытно-конструкторских работ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию нового двухконтурного турбореактивного двигателя большой тяги ПД-35 могут начаться через шесть лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

"В настоящее время ПД-35 находится в стадии научно-исследовательских разработок. В ближайшие шесть лет будет создан необходимый научно-технический задел для начала опытно-конструкторских работ", - сказал он.

По словам Гордина, ПД-35, в частности, предназначен для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты, в том числе российско-китайский CR929. По программе ПД-35 сначала планируется выполнить научно-исследовательскую работу (НИР), разработать 18 технологий, на основе которых будет создан двигатель-демонстратор, после чего с небольшим "нахлестом" по времени начнутся ОКР.

"Сейчас мы разрабатываем технологии и облик демонстратора для ПД-35. На сегодняшний день согласованы все технические задания на 18 технологий, они сформированы и промышленностью, и нами как головной научной организацией в области авиадвигателестроения. В рамках НИР запланирована их детальная разработка, расчеты, моделирование, потом - изготовление образца", - сказал Гордин.

По словам гендиректора института, ПД-35 будет значительно мощнее существующих двигателей Д-18Т для самых больших советских самолетов Ан-124/Ан-225, в нем будут активно использоваться композиционные материалы. При этом ПД-35 нельзя будет назвать двигателем шестого поколения. "У отечественных гражданских двигателей, условно говоря, только-только начинается пятое поколение. Он, скорее всего, будет "5+", - отметил он.