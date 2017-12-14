Работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35 могут начаться через шесть лет
|
|
Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник: http://infreactor.org/
Гендиректор Центрального института авиационного моторостроения Михаил Гордин пояснил, что в ближайшие годы будет создан необходимый научно-технический задел для начала опытно-конструкторских работ
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию нового двухконтурного турбореактивного двигателя большой тяги ПД-35 могут начаться через шесть лет. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"В настоящее время ПД-35 находится в стадии научно-исследовательских разработок. В ближайшие шесть лет будет создан необходимый научно-технический задел для начала опытно-конструкторских работ", - сказал он.
По словам Гордина, ПД-35, в частности, предназначен для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты, в том числе российско-китайский CR929. По программе ПД-35 сначала планируется выполнить научно-исследовательскую работу (НИР), разработать 18 технологий, на основе которых будет создан двигатель-демонстратор, после чего с небольшим "нахлестом" по времени начнутся ОКР.
"Сейчас мы разрабатываем технологии и облик демонстратора для ПД-35. На сегодняшний день согласованы все технические задания на 18 технологий, они сформированы и промышленностью, и нами как головной научной организацией в области авиадвигателестроения. В рамках НИР запланирована их детальная разработка, расчеты, моделирование, потом - изготовление образца", - сказал Гордин.
По словам гендиректора института, ПД-35 будет значительно мощнее существующих двигателей Д-18Т для самых больших советских самолетов Ан-124/Ан-225, в нем будут активно использоваться композиционные материалы. При этом ПД-35 нельзя будет назвать двигателем шестого поколения. "У отечественных гражданских двигателей, условно говоря, только-только начинается пятое поколение. Он, скорее всего, будет "5+", - отметил он.
|
14.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2017 Глава ЦИАМ: Россия участвует в создании сверхзвукового самолета на водородном топливе
06.12.2017 Тяга на большие деньги
19.06.2017 Россия и Китай запустят двигатель
12.12.2017 Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
08.12.2017 Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова
26.07.2017 Заробитчане в Поднебесной
24.07.2017 Легким движением руки "Руслан" превращается в "Слона"
24.07.2017 Проекты гибридного двигателя для авиации и грузового экранолета представили на МАКС-2017